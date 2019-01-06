Bolton: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ülkesinin Suriye'den çekilmesini 'Türkiye'nin Kürtleri koruma güvencesi verme' şartına bağladı.

"Türkiye'nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri müdahalede bulunmasını istemediklerini" söyleyen Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ‘Amerikan güçleri çekildikten sonra Suriyeli Kürtlerin korunacağına' dair garanti istediğini açıkladı.

İsrail ziyaretinde gazetecilere konuşan Bolton, çekilecek ABD güçlerinin korunması için de garantiler istediklerini ekledi.

Bolton, çekilme takvimi hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Takvimler veya çekilmenin zamanlaması, şartların yerine getirilmesi ve görmek istediğimiz koşulların sağlanmasına bağlı. Bir takvimden ancak bunlar yapıldıktan sonra söz edilebilir."