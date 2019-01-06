ABD'nin çıkartma gemisi Karadeniz'e doğru ilerliyor

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington'un Karadeniz'deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev'e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini' açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.
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