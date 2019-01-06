İsrail basını: ABD Sukhoi Superjet 100'ün İran'a teslimatını engelledi

Haberde, Rus uçağında kullanılan detayların yüzde 10'undan fazlasının ABD'de üretildiği için satış anlaşmasının ABD Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanması gerektiği aktarıldı.

Habere göre İran Havayolları Birliği (The Association of Iranian Airlines) Başkanı Maksud Esedi Samani, "ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) lisansının olmamasından dolayı uçakların satışının şimdilik söz konusu dahi olamayacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.

'DEĞİŞİM UZUN ZAMAN ALACAK'

Samani, Amerikan parçalarının değişiminin uzun zaman alacağını da ifade etti.

Geçtiğimiz nisan ayının sonlarında Antalya'da düzenlenen Eurasia Airshow havacılık fuarında Rus Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi ile İranlı 2 şirket arasında İran'a 40 adet Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağı sevkiyatının yapılması yönünde memorandum imzalanmıştı.

Rusya'da bu tipten geliştirilen ilk uçak olan SSJ-100'ün uçuş mesafesi 4 bin 400 kilometre. 2011'de üretimine başlanan uçağın yolcu kapasitesiyse 98 kişi.