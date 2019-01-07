ABD, Türk ailenin ikiz çocuklarını elinden aldı

Çocukların doğumlarından bu yana birçok gıdaya ve kimyasala alerjisi ve duyarlılığı bulunduğunu ifade eden aile, çocuklarını buğday ve benzeri işlenmiş, genetiği oynanmış gıdalardan uzak tuttukları bir diyetle beslediklerini belirterek, bu diyetle çocuklarının sağlıklı büyüdüklerini ifade etti.
GEREKÇE: YETERSİZ BESLENME
Çocukların okula başlaması ile beraber sorunların yeniden baş gösterdiğini söyleyen Kahraman ailesi, okulda bulunan tahta silgisi, marker gibi malzemelerden dolayı rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürdüklerini anlattı. Tetkiklerden sonra eve dönen çift, çocuklarındaki sorunun devam etmesi üzerine bu sefer de Cardon Çocuk Tıp Merkezi Acil Bölümüne gittiklerini, buradaki doktorun yaptığı tetkiklerde çocuklarda yetersiz beslenme bulunduğunu söyleyerek DCS’ye başvurduğunu söyledi.
'ÇOCUKLARIMIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM'
Kahraman çifti, çocuklarının geri verilmesi için kendilerini destekleyenler ile birlikte hastane önünde protesto gösterisi yaptı. Baba Ahmet Kahraman, “Geçen hafta Cuma akşamından itibaren haklarımıza el konuldu. Çocuklarımızı bize göstermiyorlar ve telefonla görüştürmüyorlar. Hastanede yatan oğlum Kenan’ı taburcu etmişler ve bir eve yerleştirmişler. Neresi olduğunu veya kardeşi ile beraber olup olmadığını bilmiyorum” dedi.
POLİS KELEPÇE TAKIP TEHDİT ETTİ
TÜRK AMERİKAN GÜVENLİKÇİLER DERNEĞİ: YAŞANANLAR ÇOK TATSIZ
Aileye destek vermek için protestoya katılan Türk Amerikan Güvenlikçiler Derneği Başkanı Fatih Özonur da, “Yaşananlar çok tatsız. Ailenin bir an önce bir araya getirilmesini talep ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ise, konudan haberdar olduklarını ve aile ile görüştüklerini ifade ederek, DCS ve hastane ile görüştüklerini söyledi. “Temennimiz sorunun bir an önce çözülmesi” diyen Oğuz, Los Angeles Konsolosluğunun konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)