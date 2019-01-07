ABD'den göç etmek isteyenlerin sayısı Trump yönetiminde arttı

Bu oran, George W. Bush döneminde yüzde 11, Barack Obama yönetiminde yüzde 10 civarındaydı.
Ankete katılanların yüzde 22'si Trump'ın yönetimini onaylamıyor. Trump'ı onaylayanların oranı sadece yüzde 7.
Amerikalıların göçmen olarak yerleşmek istedikleri ilk ülke ise Kanada.
ÖZELLİKLE KADINLARİ GENÇLER VE DÜŞÜK GELİRLİLER TRUMP'I ONAYLAMIYOR
Bin kişi ile yapılan anket sonuçlarında 30 yaşın altındaki Amerikalıların yüzde 30'u, kadınların yüzde 40'ı da imkan buldukları takdirde, ABD'den gitmek istediklerini söyledi.
Gallup, kadınlar arasında kaydedilen bu oranın geçmiş yıllara göre kıyaslandığında en büyük sayı olduğunu kaydetti.
Araştırma şirketi, Amerikalıların göç etme arzusunda Trump'ın etkisinin bulunduğun altını çizerek göç olgusunun ülkedeki giderek artak siyasi kutuplaşmanın açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
Gallup'a göre daha önce, Amerikalıların başkanlarını onaylama veya onaylamaması insanların göç etme arzusuna yol açmıyordu.
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