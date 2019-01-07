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14:29 07 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    ABD'den göç etmek isteyenlerin sayısı Trump yönetiminde arttı

    © REUTERS / Jim Young
    ABD
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    Uluslararası araştırma şirketi Gallup'un yaptığı anket sonuçlarına göre, 2017 ve 2018 yıllarında ABD'den gitmek isteyenlerin oranı geçmiş yıllara göre büyük artış gösterdi. Gallup'a göre daha önce, Amerikalıların başkanlarını onaylama veya onaylamaması insanların göç etme arzusuna yol açmıyordu.

    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
    © REUTERS / Jorge Duenes
    ABD'den, göç aldığı Orta Amerika'ya 10.6 milyar dolarlık yatırım
    Anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 16'sı fırsatı buldukları takdirde ülkeden gitmek istedikleri yanıtını verdi.

    Bu oran, George W. Bush döneminde yüzde 11, Barack Obama yönetiminde yüzde 10 civarındaydı.

    Ankete katılanların yüzde 22'si Trump'ın yönetimini onaylamıyor. Trump'ı onaylayanların oranı sadece yüzde 7.

    Amerikalıların göçmen olarak yerleşmek istedikleri ilk ülke ise Kanada.

    ÖZELLİKLE KADINLARİ GENÇLER VE DÜŞÜK GELİRLİLER TRUMP'I ONAYLAMIYOR

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlo Allegri
    Kanada: ABD'den göç için 28 kişi başvurdu
    Gallup araştırma şirketi, kişilerin siyasi görüşlerini sormadığı ankette Trump'ın yönetimini tasvip etmeyenlerin kadınlar, genç Amerikalılar ve düşük gelir gruplarındaki insanlar olduğunun altını çizdi.

    Bin kişi ile yapılan anket sonuçlarında 30 yaşın altındaki Amerikalıların yüzde 30'u, kadınların yüzde 40'ı da imkan buldukları takdirde, ABD'den gitmek istediklerini söyledi.

    Gallup, kadınlar arasında kaydedilen bu oranın geçmiş yıllara göre kıyaslandığında en büyük sayı olduğunu kaydetti.

    Araştırma şirketi, Amerikalıların göç etme arzusunda Trump'ın etkisinin bulunduğun altını çizerek göç olgusunun ülkedeki giderek artak siyasi kutuplaşmanın açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

    Gallup'a göre daha önce, Amerikalıların başkanlarını onaylama veya onaylamaması insanların göç etme arzusuna yol açmıyordu.

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    Etiketler:
    göç, Donald Trump, Kanada, ABD
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