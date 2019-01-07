ABD heyeti Türkiye'de: PKK, Patriot füzeleri ve ekonomik ilişkiler görüşülecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Menbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra yarın Türkiye'den ayrılması planlanıyor.