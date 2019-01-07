Bilim insanları: ABD'nin Küba'yı suçladığı 'sonik saldırı' cırcır böceği çıktı

ABD'nin Küba'yı diplomatlarına 'sonik saldırı' düzenlemekle suçladığı ses kaydını inceleyen bilim insanları bunun kaynağının kısa kuyruklu Hint cırcır böceği olduğu sonucuna vardı.

© AFP 2018 / ADALBERTO ROQUE Küba'dan ABD'li diplomatın rahatsızlanmasıyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliği'nde çalışan 21 diplomat ve aile üyelerinin otellerinde ve evlerinde işittikleri garip sesler nedeniyle, işitme kaybı, baş dönmesi ve mide bulantısı dahil olmak üzere, bilinmeyen sağlık sorunları yaşadıklarını bildirmişti.

Lincoln Üniversitesi'nde çalışan Profesör Fernando Montealegre-Zapata, Associated Press tarafından yayınlanan ses kaydıyla ilgili Guardian gazetesine, "Kayıt, kesinlikle Anurogryllus celerinictus grubundan bir cırcır böceğine ait. Karayiplerden olan bu türün çağrısı 7 kHz civarında ve alışılmadık bir hızda insan kucağına ulaşıyor. Bu da insanlarda düzenli bir keskin titreşim hissine sebep oluyor" dedi.

© AFP 2018 / ADALBERTO ROQUE ABD'li senatör: Küba'da görev yapan diplomatların sonik saldırıya uğradığına dair bir kanıt bulunamadı

California Üniversitesi'nden Profesör Alexander Stubbs da sesleri ilk duyduklarında Karayiplerde yaptıkları bir arazi çalışmasını hatırladıklarını, duydukları güçlü titreşim ve yüksek frekansların bu türdeki böceklerin çıkardığı seslere çok benzediklerini söyledi. Erkek cırcır böceklerinin karşı cinse kur yapmak için söyledikleri şarkıların buna örnek gösterilebileceği belirtildi.

Washington, 2017'nin sonunda Küba'daki ABD Büyükelçiliği'nin çalışanlarına yönelik 'sonik saldırılar' nedeniyle elçilik çalışanlarının büyük kısmını ülkeden çekme kararı almıştı.

ABD'nin Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake ise ülkesinin, Küba'da görev yapan ABD'li diplomatların gizemli 'sonik saldırılara' maruz kaldığına ilişkin kanıt bulmadığını açıklamıştı.

Küba yönetimi de Büyükelçilik görevlilerine yönelik saldırı haberlerini yalanlamıştı.