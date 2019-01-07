Trump: Hem IŞİD'le mücadele edeceğiz, hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, "Başarısız New York Times, Suriye'deki niyetlerim hakkında bilerek yanlış bir hikaye yazdı. Asıl ifadelerimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. IŞİD'le savaşmaya devam ederken uygun bir şekilde çekileceğiz" ifadelerini kullandı.
The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019
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