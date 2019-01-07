Kevin Spacey 'cinsel taciz' suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Ünlü aktör, 2016 yılında 18 yaşında bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak Massachusetts'te mahkeme önüne çıktı.

© Fotoğraf : IMDB Kevin Spacey’den cinsel taciz iddialarına videolu savunma

Spacey duruşmadan vareste tutulmayı yani avukatları tarafından temsil edilmeyi talep etmişti fakat yargıç bu talebi reddetti ve Spacey'nin duruşmaya bizzat katılmasını istedi.

Hakkında onlarca cinsel taciz suçlaması yapılan Spacey böyle bir suçlamayla ilk kez mahkemeye çıkmış oldu.

Avukatları mahkemede Spacey'nin suçsuz olduğu iddia etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre 10 dakika süren duruşma sonrası Spacey kefalet ödemesine gerek görülmeyerek serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma tarihi olarak 4 Mart belirlendi.

Yargıç Thomas Barrett Spacey'nin bir sonraki duruşmaya telefonla katılmasının yeterli olacağına karar verdi.

Oyuncu hakkındaki dava, Hollywood'u sarsan ve aktör Bill Cosby ve yapımcı Harvey Weinstein gibi bir çok ünlü ismin hüküm giymesini sağlayan #MeToo (#SenDeAnlat) kampanyası sırasında yapılan şikayetten 13 ay sonra açılmıştı.

İki Oscar sahibi ünlü aktör Spacey, mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 2016'da Nantucket'teki bir restoranda o sırada 18 yaşında olan William Little'ı, defalarca elle taciz etmekten 5 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.