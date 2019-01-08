Pentagon: Çıkarma gemimizin Karadeniz’de bulunması yasal

Navy Times'ın haberine göre Raines, "Karadeniz'de uluslararası hukuk ve Montrö Antlaşması'na uygun olarak düzenli çalışıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz" diye açıkladı.

Raines, USS Fort McHenry çıkarma gemisine diğer savaş gemilerin katılıp katılmayacağı sorusuna, diğer gemilerin Akdeniz'de bulunduğunu ve güvenliği sağlama operasyonu yürüttüğünü söyledi.

ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Romanya'nın Köstence limanına geldiği bildirilmişti.

ROMANYA: ABD GEMİSİ ORTAK TATBİKAT İÇİN KARADENİZ'DE

Romanya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da USS Fort McHenry çıkarma gemisinin 10 Ocak'ta Romen firkateyn Regele Ferdinand ile birlikte Karadeniz'in uluslararası sularında ortak tatbikata katılmak üzere 3 günlüğüne Köstence limanına demir attığı belirtildi.

ABD denizcilerinin bu 3 gün içinde Romen mevkidaşlarıyla bir dizi görüşmede bulunacağı, Romen 307. Deniz Piyade Alayı askerlerinin de Amerikan çıkarma gemisini inceleyeceği kaydedildi.