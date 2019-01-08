Pompeo: Erdoğan, Trump’a Suriye'deki ortaklarımızın korunacağının güvencesini verdi

Pompeo, ABD'nin Suriye'de desteklediği Kürt güçlerin Türkiye tarafından hedef alınıp alınmayacağı sorusunu üzerine, "Erdoğan, Trump'a Türkiye'nin ABD askerlerinin Suriye'den ayrılmasından sonra IŞİD'le mücadeleyi devam ettirecekleri ve IŞİD'e karşı birlikte savaştığımız ortaklarımızın korunacağı yönünde güvence verdi" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğrattıklarını ve Suriye'den askerlerinin çekileceğini duyurmuş, ancak gelen tepkiler üzerine askerlerin çekilmesinin 'zamana yayıldığı' duyurulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)