Pompeo: Erdoğan, Trump’a Suriye'deki ortaklarımızın korunacağının güvencesini verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’a, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Türkiye olarak ABD'nin Suriye’deki ortaklarını koruyacağını söylediğini belirtti.

Ortadoğu turu öncesi CNBC'ye demeç veren Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme planının IŞİD ile mücadele ve İran'ın bölgedeki etkisinin sınırlandırma nüfuz etmesine son verme misyonunu stratejisini değiştirmediğini belirledi.

Pompeo, ABD'nin Suriye'de desteklediği Kürt güçlerin Türkiye tarafından hedef alınıp alınmayacağı sorusunu üzerine, "Erdoğan, Trump'a Türkiye'nin ABD askerlerinin Suriye'den ayrılmasından sonra IŞİD'le mücadeleyi devam ettirecekleri ve IŞİD'e karşı birlikte savaştığımız ortaklarımızın korunacağı yönünde güvence verdi" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğrattıklarını ve Suriye'den askerlerinin çekileceğini duyurmuş, ancak gelen tepkiler üzerine askerlerin çekilmesinin 'zamana yayıldığı' duyurulmuştu.