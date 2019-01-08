Trump, AB delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdü

DW'nin Washington muhabiri Michael Knigge'nin haberine göre, AB'nin statü derecesi yıl sonunda bilgi verilmeden düşürüldü. Karar sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB delegasyonunun statüsü üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir AB yetkilisi olayı doğruladı.
‘BİZE BİLGİ VERMEYİ UNUTTULAR'
Habere göre AB delegasyonu AB'nin Washington büyükelçisinin geçen yıl bazı etkinliklere davet edilmediğini fark etti ve ABD eski Başkanı George H. W. Bush'un cenaze organizatörleri delegasyona durumu kendilerine izah etti ve statü değişikliğini doğruladı.
Aynı AB yetkilisi 5 Aralık'taki başka bir etkinlikte de AB Washington büyükelçisi David O'Sullivan'ın protokol sırası geldiğinde değil en son çağrıldığı bilgisini verdi.
‘BASİT BİR PROTOKOL MEVZUSU DEĞİL, SİYASİ NEDENLERLE YAPILMIŞ'
Habere göre statü indirimini fark eden AB'li diplomatlar bakanlıktan bilgi almak istediklerinde "kendilerine bilgi verilmesinin unutulduğunu ve protokol sorumlusunun bunun uygun olduğunu düşünmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı" açıklamasının yapıldığını söylediler.
Haberde kararın geri alınması konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı'na AB'li diplomatların bir başvuru yaptıkları ancak Noel öncesi bakanlığın kararının arkasında olduğu yanıtını aldıkları bildirildi.
Kararın Başkan Donald Trump'ın AB karşıtı tavrı nedeniyle alındığı değerlendirmesi yapıldı. Brexit'i destekleyen Trump göreve geldiğinden bu yana AB ile ticaret ve savunma gibi konularda çatışma yaşıyor.
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