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    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken

    Trump, AB delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdü

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    Trump yönetimi, bilgi vermeden AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdü.

    ABD - AB
    © AFP 2018 / str / belga
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    ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sular durulmuyor. Ticaret savaşları ile gerilen ilişkiler şimdi de Trump yönetiminin AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü haber vermeden düşürmesi ile bir kez daha gündeme geldi.

    DW'nin Washington muhabiri Michael Knigge'nin haberine göre, AB'nin statü derecesi yıl sonunda bilgi verilmeden düşürüldü. Karar sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB delegasyonunun statüsü üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir AB yetkilisi olayı doğruladı.

    ‘BİZE BİLGİ VERMEYİ UNUTTULAR'

    Federica Mogherini
    © REUTERS / Yves Herman
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    Aynı yetkili "Biz bunu tam olarak ne zaman yaptıklarını bilmiyoruz çünkü bize bilgi vermeyi unuttular" dedi ve ekledi "Brüksel'de bunun hoş karşılanmadığını söyleyebilirim." Yetkili, AB'nin konu ile ilgili resmi bir yanıt vermeyi değerlendirdiğini söyledi.

    Habere göre AB delegasyonu AB'nin Washington büyükelçisinin geçen yıl bazı etkinliklere davet edilmediğini fark etti ve ABD eski Başkanı George H. W. Bush'un cenaze organizatörleri delegasyona durumu kendilerine izah etti ve statü değişikliğini doğruladı.

    Aynı AB yetkilisi 5 Aralık'taki başka bir etkinlikte de AB Washington büyükelçisi David O'Sullivan'ın protokol sırası geldiğinde değil en son çağrıldığı bilgisini verdi.

    ‘BASİT BİR PROTOKOL MEVZUSU DEĞİL, SİYASİ NEDENLERLE YAPILMIŞ'

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS /
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    Başka bir AB üyesi ülkenin Washington merkezli diplomatı da statü indirimini doğruladı ve ekledi: "Bu sadece basit bir protokol mevzusu değil, net bir şekilde siyasi nedenlerle yapılmış bir şey" dedi.

    Habere göre statü indirimini fark eden AB'li diplomatlar bakanlıktan bilgi almak istediklerinde "kendilerine bilgi verilmesinin unutulduğunu ve protokol sorumlusunun bunun uygun olduğunu düşünmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı" açıklamasının yapıldığını söylediler.

    Haberde kararın geri alınması konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı'na AB'li diplomatların bir başvuru yaptıkları ancak Noel öncesi bakanlığın kararının arkasında olduğu yanıtını aldıkları bildirildi.

    Kararın Başkan Donald Trump'ın AB karşıtı tavrı nedeniyle alındığı değerlendirmesi yapıldı. Brexit'i destekleyen Trump göreve geldiğinden bu yana AB ile ticaret ve savunma gibi konularda çatışma yaşıyor.

     

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    Etiketler:
    Ticaret savaşı, Noel, ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Donald Trump, David O'Sullivan, Michael Knigge, Washington, ABD
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