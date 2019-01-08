Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

Pazartesi günü Pekin'de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti.
ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin'in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti.
Talks with China are going very well!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Ocak 2019
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