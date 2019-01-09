ABD'den 7 Venezüellalıya yönelik yaptırım kararı

ABD yönetimi, Venezüella'daki 7 kişi ve bazı kuruluşlara yönelik yaptırım kararı aldı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD, Venezüella'da darbe yapmak istiyor

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararının yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, Venezüella halkı yoksulluk çekerken milyarca dolarlık yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi için yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezüella halkının demokrasiyi sağlamak adına sarf ettiği çabaları desteklemek için diplomatik ve ekonomik unsurları kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Venezüella, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.