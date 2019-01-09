Rus avukat Veselnitskaya’ya yöneltilen suçlama açıklandı: ‘Adaleti kasten engelleme’

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüşmesi nedeniyle hedef alınan Natalya Veselnitskaya hakkında hazırlanan iddianamede Rus avukat, ‘adaleti kasten engellemekle’ suçlandı.

Geçen ay hazırlanan ve mahkemenin veri bankasında bugün gizliliği kaldırılan iddianamenin, Veselnitskaya'nın 2016'da Trump Jr., ABD Başkanı'nın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort ve damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşme ile alakalı olmadığı, iddianame konusunun Prevezon Holding aleyhine kara para aklama olduğu anlaşıldı.

İddianameye göre Veselnitskaya, Rus savcılık ofisi ile işbirliği yaptı ve bunun sonucunda savcılık, mahkemeye sanığın lehine yanıt verdi. Veselnitskaya'nın aynı zamanda savunma makamında yer aldığı ve dolayısıyla ‘üst düzey Rus savcıyla yaptığı işbirliğinin, ‘adaleti kasten engelleme' olduğu ifade ediliyor.

Trump Jr.'ın Veselnitskaya ile görüşmesi New York kentinde 9 Haziran 2016'da yapılmıştı. Görüşmede Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort ve damadı Jared Kushner de vardı.

Ertesi gün New York Times gazetesi ‘Kremlin ile bağlantılı' olarak nitelendirdiği Veselnitkaya ile görüşmeden önce, Trump Jr.'a, babasının rakibi Hillary Clinton hakkında kötü bir bilgi teklif edildiği iddiasında bulunmuştu. Daha sonra Trump Jr.'ın açıklamalarının Trump tarafından dikte edildiği ileri sürülmüştü. Avukat Jay Sekulow gibi Trump'ın ekibinden isimler bu iddiaları reddetmişti.

ABD'de Özel Savcı Robert Mueller, Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığı iddiaları ve Trump'ın seçim kampanyası ile ilgili bir soruşturma yürütüyor.

Trump'ın kampanyasını yürüten Paul Manafort da Ukrayna'da kara para aklama gibi alakasız bir suçlama nedeniyle yargılanıyor.

Moskova ise Trump'la bağlantıları olduğu iddialarını kesin bir dille reddediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaların tamamen mesnetsiz olduklarını duyurmuştu.