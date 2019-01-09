Trump ulusa seslendi: Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı

Trump, iki haftadır ABD federal hükümetinin kapanmasına neden olan Meksika duvarı için ulusa sesleniş konuşmasında kameraların karşısına geçti.
9 Ocak 2019
ABD'nin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını söyleyen Trump, "Orada insanların acı çektiği bir döngü var. Bunu durdurmaya kararlıyım. Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır. Bu güney sınırımızda söz konusu olan yasa dışı göçmenliğin trajik bir gerçeğidir" diye konuştu.
ABD lideri, duvarın bedelinin Meksika ile yapılan yeni ticaret anlaşması üzerinden tahsil edileceği iddiasını da konuşmasında yineledi.
Trump'ın milyonlarca Amerikalının mağduriyetini kullandığını ifade eden Pelosi, "Hiçbir başkan masaya yumruk vurup ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı, kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır" dedi.
Schumer ise sınır güvenliği ile hükümetin kapanmasına yol açan bütçe krizinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti.
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