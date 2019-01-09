Kayıt
15:09 09 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rus avukat Natalya Veselnitskaya

    'ABD basını, Rus avukat Veselnitskaya hakkındaki yeni iddianameyi bilinçli olarak çarpıtıyor'

    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 11

    'Rus müdahalesi' soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüşmesi nedeniyle hedef alınan Rus avukat Veselnitskaya hakkında hazırlanan yeni iddianamenin bu soruşturmayla ilgili olmadığını belirten ABD'li gazeteci Jim Kavanagh, ABD basının iddianamenin soruşturmayla ilgili olduğunu bilinçli olarak yazdığını ifade etti.

    Kremlin-linked lawyer Natalia Veselnitskaya speaks to journalists in Moscow, Russia, Tuesday, July 11, 2017.
    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
    Rus avukat Veselnitskaya’ya yöneltilen suçlama açıklandı: ‘Adaleti kasten engelleme’
    Sputnik'e verdiği demeçte, Natalya Veselnitskaya hakkındaki yeni iddianamenin manşetleri süsleme amacı taşıdığını söyleyen Kavanagh, Rus avukata 'avukatların her zaman yaptıkları şeyler' nedeniyle suçlama yöneltme girişimi olduğunun altını çizdi.

    Kavanagh, "Bu kadın, Rusya'daki müvekkilini temsil ettiği için bir ABD mahkemesinde suçlanıyor. Bu, bir buçuk yıl önce açılan bir dava ve bu suçlamaları yöneltmek için bir gerekçe bulunmuyor. Zira bu, avukatların her zaman yaptığı bir şey; birbirleriyle konuşurlar, tutumlarını belirlemek için birbirlerine yardım ederler. Burada manşetleri süsleme arzusunun dışında bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Özellikle New York Times'ın attığı başlığa dikkat çeken Kavanagh, "'Trump Tower görüşmesindeki Rus Veselnitskaya Kremlin'le bağları gösteren bir davada suçlandı' başlığı, (Rus müdahalesiyle ilgili) Trump Tower görüşmesi ile dünkü iddianame arasında ilişki olduğunu öne sürüyor" diye konuştu.

    'VESELNİTSKAYA PUTİN'İN KUKLASI GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

    Donald Trump Jr.
    © REUTERS /
    Trump, bir yıl önceki tweet’ini tekrarladı: Oğlum, Rus avukatla bir rakibim hakkında bilgi almak için görüştü
    Gazeteci Lee Stranahan da, propaganda ve çarpıtma eyleminin sadece liberaller tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek Fox News'in haberini örnek gösterdi.

    Fox News'in olayların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu gösterme çabasında olduğunu belirten Stranahan, Veselnitskaya'nın Putin'in kuklası olarak gösterilmeye çalışıldığını vurguladı.

    ÖNDE GELEN AJANSLAR DA AYNI ŞEKİLDE SERVİS ETTİ

    AFP, Associated Press, BBC News ve MSNBC gibi önde gelen ajanslar da söz konusu iddianameyi okurlarına Rus müdahalesiyle bağlantılı olarak geçti.

    İDDİANAME BİR ŞİRKET ALEYHİNE KARA PARA AKLAMAYLA İLGİLİ

    Donald Trump Jr. ve Donald Trump
    © REUTERS / Mike Segar
    Trump Jr: Babamla Rus müdahalesini istişare ettiğimizi hatırlamıyorum
    Geçen ay hazırlanan ve mahkemenin veri bankasında dün gizliliği kaldırılan iddianame konusu, Prevezon Holding aleyhine kara para aklama ile ilgiliydi.

    İddianameye göre Veselnitskaya, Rus savcılık ofisi ile işbirliği yaptı ve bunun sonucunda savcılık, mahkemeye sanığın lehine yanıt verdi. Veselnitskaya'nın aynı zamanda savunma makamında yer aldığı ve dolayısıyla ‘üst düzey Rus savcıyla yaptığı işbirliğinin, ‘adaleti kasten engelleme' olduğu ifade ediliyor.

    NE OLMUŞTU?

    Donald Trump Jr., Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara, görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlayarak yanıt vermişti. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Donald Trump Jr., "Bize sağlayacağı hiçbir bilgi yoktu ve evlat edinme politikası ile Magnitsky Yasası hakkında konuşmak istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

    Rus avukat Natalya Veselnitskaya
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Trump’ın oğluyla görüşen Rus avukat, ABD’li soruşturmacılarla ne konuştuğunu anlattı
    Açıklamanın ardından oğlunu tebrik eden Trump, "Oğlum Donald dün gece iyi iş çıkardı. Açık, şeffaf ve masumdu. Bu siyasi tarihteki en büyük cadı avı. Üzücü" demişti.

    ‘TRUMP JR. İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BABASI ADAY BİLE DEĞİLDİ'

    Veselnitskaya Trump Jr. ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşmenin tamamen ‘özel' nitelikli bir görüşme olduğunu ifade etmişti.

    Veselnitskaya "Donald Trump Jr. ile yaptığımız görüşmenin seçim kampanyasıyla, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump Jr.'ın babasıyla bir alakası yoktu. Trump görüşmeyi yaptığımız zaman aday bile değildi" demişti.

    İlgili konular:

    Rusya: ABD, Avrupa’daki füze kalkanının neden Tomahawk fırlatma yeteneğine sahip olduğuna açıklık getiremedi
    Rusya: ABD, Astana formatına direnerek kendine karşı oynuyor
    ‘ABD, Suriye’den çıkarsa, bu iş Şam-Rusya-İran ekseninin istediği şekilde sonuçlanır’
    'ABD, Türkiye'nin savunma alanındaki ekseninin Rusya'ya kaymasından korkuyor'
    ABD’li senatörlerden Karadeniz’de Rusya’ya karşı operasyon çağrısı
    Etiketler:
    Magnitsky Yasası, Trump Tower, MSNBC, BBC News, Associated Press, AFP, Fox News, New York Times, Sputnik, Hillary Clinton, Donald Trump, Donald Trump Jr, Lee Stranahan, Jim Kavanagh, Natalya Veselnitskaya, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet