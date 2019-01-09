'ABD basını, Rus avukat Veselnitskaya hakkındaki yeni iddianameyi bilinçli olarak çarpıtıyor'

'Rus müdahalesi' soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüşmesi nedeniyle hedef alınan Rus avukat Veselnitskaya hakkında hazırlanan yeni iddianamenin bu soruşturmayla ilgili olmadığını belirten ABD'li gazeteci Jim Kavanagh, ABD basının iddianamenin soruşturmayla ilgili olduğunu bilinçli olarak yazdığını ifade etti.

Sputnik'e verdiği demeçte, Natalya Veselnitskaya hakkındaki yeni iddianamenin manşetleri süsleme amacı taşıdığını söyleyen Kavanagh, Rus avukata 'avukatların her zaman yaptıkları şeyler' nedeniyle suçlama yöneltme girişimi olduğunun altını çizdi.

Kavanagh, "Bu kadın, Rusya'daki müvekkilini temsil ettiği için bir ABD mahkemesinde suçlanıyor. Bu, bir buçuk yıl önce açılan bir dava ve bu suçlamaları yöneltmek için bir gerekçe bulunmuyor. Zira bu, avukatların her zaman yaptığı bir şey; birbirleriyle konuşurlar, tutumlarını belirlemek için birbirlerine yardım ederler. Burada manşetleri süsleme arzusunun dışında bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Özellikle New York Times'ın attığı başlığa dikkat çeken Kavanagh, "'Trump Tower görüşmesindeki Rus Veselnitskaya Kremlin'le bağları gösteren bir davada suçlandı' başlığı, (Rus müdahalesiyle ilgili) Trump Tower görüşmesi ile dünkü iddianame arasında ilişki olduğunu öne sürüyor" diye konuştu.

'VESELNİTSKAYA PUTİN'İN KUKLASI GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Gazeteci Lee Stranahan da, propaganda ve çarpıtma eyleminin sadece liberaller tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek Fox News'in haberini örnek gösterdi.

Fox News'in olayların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu gösterme çabasında olduğunu belirten Stranahan, Veselnitskaya'nın Putin'in kuklası olarak gösterilmeye çalışıldığını vurguladı.

ÖNDE GELEN AJANSLAR DA AYNI ŞEKİLDE SERVİS ETTİ

AFP, Associated Press, BBC News ve MSNBC gibi önde gelen ajanslar da söz konusu iddianameyi okurlarına Rus müdahalesiyle bağlantılı olarak geçti.

#BREAKING: US indicts Russian lawyer who joined 2016 Trump Tower meeting pic.twitter.com/FvRcOlSVVx — AFP news agency (@AFP) January 8, 2019

Russian lawyer in Trump Tower meeting charged with obstruction https://t.co/95Ru2IcmiD — BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2019

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Natalya Veselnitskaya, who attended a 2016 Trump Tower meeting with Donald Trump Jr. and Jared Kushner, was charged Tuesday with obstruction of justice in an unrelated case. https://t.co/doXnwaxAT1 — The Associated Press (@AP) January 8, 2019

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BREAKING: Russian lawyer at center of 2016 Trump Tower meeting charged with criminal obstruction of justice in a federal civil case in Manhattan; prosecutors allege she worked “in secret cooperation with a senior Russian prosecutor.” https://t.co/pWk0UWiMNx — MSNBC (@MSNBC) January 8, 2019

​İDDİANAME BİR ŞİRKET ALEYHİNE KARA PARA AKLAMAYLA İLGİLİ

© REUTERS / Mike Segar Trump Jr: Babamla Rus müdahalesini istişare ettiğimizi hatırlamıyorum

Geçen ay hazırlanan ve mahkemenin veri bankasında dün gizliliği kaldırılan iddianame konusu, Prevezon Holding aleyhine kara para aklama ile ilgiliydi.

İddianameye göre Veselnitskaya, Rus savcılık ofisi ile işbirliği yaptı ve bunun sonucunda savcılık, mahkemeye sanığın lehine yanıt verdi. Veselnitskaya'nın aynı zamanda savunma makamında yer aldığı ve dolayısıyla ‘üst düzey Rus savcıyla yaptığı işbirliğinin, ‘adaleti kasten engelleme' olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump Jr., Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara, görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlayarak yanıt vermişti. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Donald Trump Jr., "Bize sağlayacağı hiçbir bilgi yoktu ve evlat edinme politikası ile Magnitsky Yasası hakkında konuşmak istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından oğlunu tebrik eden Trump, "Oğlum Donald dün gece iyi iş çıkardı. Açık, şeffaf ve masumdu. Bu siyasi tarihteki en büyük cadı avı. Üzücü" demişti.

‘TRUMP JR. İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BABASI ADAY BİLE DEĞİLDİ'

Veselnitskaya Trump Jr. ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşmenin tamamen ‘özel' nitelikli bir görüşme olduğunu ifade etmişti.

Veselnitskaya "Donald Trump Jr. ile yaptığımız görüşmenin seçim kampanyasıyla, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump Jr.'ın babasıyla bir alakası yoktu. Trump görüşmeyi yaptığımız zaman aday bile değildi" demişti.