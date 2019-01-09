Rusya, Suriye ve İran'a yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısı ABD Senatosu'dan geçmedi

ABD Senatosu, Rusya, Suriye ve İran'a yeni yaptırım uygulamaları içeren yasa tasarısının oylamasına, kabul eden senatörlerin sayısındaki eksiklik nedeniyle geçilemedi.

'Amerika'nın Ortadoğu'daki Güvenliğinin Güçlendirilmesi' adlı yasa tasarısının oylanması için 100 senatörün 60'ının oyu gerekirken, belgeyi kabul edenlerin sayısı 56 ile sınırlı kaldı. Ardından ABD Senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell, belgeyi incelenmek üzere yeniden Senato'ya sundu.

Demokratların Meksika sınırındaki duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıkması nedeniyle ABD'de 22 Aralık'tan bu yana bütçe krizi yaşanıyor, ABD'de çoğu federal kurum tamamen ya da kısmen kapatılmış durumda.

YAPTIRIMLAR NELERİ İÇERİYOR?

Senatörler tarafından engellenen belge, ABD Başkanı'nın Kongre'nin onayı olmadan iptal edemeyeceği, Suriye'ye karşı çeşitli yaptırımları yasal hale getirilmesini öngörüyor. Belgeyle aynı zamanda Suriye'nin en yakın müttefikleri olan Rusya ve İran'a da bir takım kısıtlamalar getirilmesi öneriliyor. Yaptırımlarsa geleneksel olarak şahıs ve şirketlerin ABD'nin yetki alanında bulunan banka hesaplarının ve mal varlıklarının dondurulmasını, ayrıca hedef kişilere ABD vizesinin verilmemesini, mevcut vizelerin de iptalini öngörüyor.

Belgeye göre Suriye, Rusya ya da İran hükümeti adına Suriye topraklarında bilinçli bir şekilde faaliyetlerde bulunan askeri yüklenici, paralı asker veya askeri birim teşkil eden yabancılar yaptırım listesine dâhil edilebiliyor.

Yaptırımlar ayrıca hidrokarbon üretimi, askeri ihtiyaçları için hava araçlarıyla parçalarının tedariki de dâhil olmak üzere Suriye hükümetiyle fiilen yapılan her türlü işbirliğini kapsıyor.

Tasarıda, Suriye ve İran'la birlikte Rusya da, sivillere ve sivil yapılara hava saldırıları düzenlemek, yerleşimleri kuşatmak ve bu yerleşimlere insani yardımın ulaştırılmasını engellemekle suçlanıyor.

Yaptırım önerisi ayrıca ABD Başkanı'na Suriye halkına insani yardım sağlama stratejisini 180 gün içinde Kongre'ye sunma, ABD Maliye Bakanlığı'naysa Suriye Merkez Bankası'nın kara para aklayıp aklamadığı konusunda rapor hazırlama ve böyle olduğu belirlenmesi durumunda bankaya da yaptırım uygulama zorunluluğu getiriliyor.