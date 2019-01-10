Trump Kongre liderleriyle yaptığı toplantıyı terketti: 'Tamamıyla zaman kaybı, bye bye dedim'

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı toplantıyı terk ettiğini açıkladı.

Trump, toplantıya dair kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Chuck ve Nancy ile toplantımızı terk ettim, tamamıyla zaman kaybı. (Hükümeti) 30 gün içerisinde açarsam Duvarı ve Çelik Bariyerleri de içeren Sınır Güvenliği'ni kabul edecek misiniz diye sordum. Nancy 'Hayır' dedi, ben de 'Bye bye' dedim, başka hiçbir şey işe yaramaz!" ifadelerini kullandı.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019

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