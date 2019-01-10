Pompeo: Erdoğan Kürtlerin korunması için taahhüt verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerin korunması konusunda taahhütlerde bulunduğunu söyledi ve "Bizimle birlikte savaşanların korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız büyük önem taşıyor. Erdoğan taahhütlerde bulundu. O da bunu anlıyor" dedi.

Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı. Pompeo Erbil'deki konuşmasında daha önce yaptığı açıklamaya benzer şekilde 'Türkiye'nin, Washington'ın IŞİD'le savaşan müttefiklerini koruma konusunda güvence verdiğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli Kürtler konusunda güvence verdiğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin planlandığı şekilde yürürlükte olduğunu belirten Pompeo, "Bizimle birlikte savaşanların korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız büyük önem taşıyor. Erdoğan taahhütlerde bulundu. O da bunu anlıyor. O şekilde bir dil kullanıyor. Kürtlerle sorunu olmadığını söylüyor. Biz de bunun gerçekten böyle olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE YÖNELİK TERÖR TEHDİDİNİ KABUL EDİYORUZ'

Türkiye'nin YPG kaynaklı güvenlik endişelerine de değinen Pompeo, "Erdoğan teröristlerin yaşamsal bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Türkiye'ye yönelik teröristlerden kaynaklı bir tehdit bulunduğunu kabul ediyoruz ve bu konuda çok destekleyici bir tutum içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Türkiye ve YPG/PKK'yı kastederek "Kürtlerle" ilişkilerinin nasıl yürütüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Pompeo, her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, "Askerlerimiz çekilirken birliklerimizin nasıl güvenli şekilde çıkacağını ayarlamak için görüşmeler yapıyoruz. (Suriye'den) Ayrılmadan önce de tüm IŞİD unsurlarının temizlendiğinden emin olmak istiyoruz" diye konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın haftasonunda yaptığı açıklamada Suriye'deki Kürtlerin korunması için güvence verilmesini istemesi Ankara'da sert tepkiye yol açmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolton'ın ifadelerini "Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" diye eleştirmiş, Salı günü Ankara'yı ziyaret eden Bolton'a randevu vermemişti.