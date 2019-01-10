Pompeo: Erdoğan Kürtlerin korunması için taahhüt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli Kürtler konusunda güvence verdiğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin planlandığı şekilde yürürlükte olduğunu belirten Pompeo, "Bizimle birlikte savaşanların korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız büyük önem taşıyor. Erdoğan taahhütlerde bulundu. O da bunu anlıyor. O şekilde bir dil kullanıyor. Kürtlerle sorunu olmadığını söylüyor. Biz de bunun gerçekten böyle olmasını istiyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'YE YÖNELİK TERÖR TEHDİDİNİ KABUL EDİYORUZ'
Bir gazetecinin, Türkiye ve YPG/PKK'yı kastederek "Kürtlerle" ilişkilerinin nasıl yürütüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Pompeo, her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, "Askerlerimiz çekilirken birliklerimizin nasıl güvenli şekilde çıkacağını ayarlamak için görüşmeler yapıyoruz. (Suriye'den) Ayrılmadan önce de tüm IŞİD unsurlarının temizlendiğinden emin olmak istiyoruz" diye konuştu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın haftasonunda yaptığı açıklamada Suriye'deki Kürtlerin korunması için güvence verilmesini istemesi Ankara'da sert tepkiye yol açmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolton'ın ifadelerini "Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" diye eleştirmiş, Salı günü Ankara'yı ziyaret eden Bolton'a randevu vermemişti.
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