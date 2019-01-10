Kayıt
11:48 10 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı,

    Hükümetin kapalı olduğu ABD'de çalışanlara para kazanma önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

    © AP Photo / Susan Walsh
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, hükümetin kapalı olması sebebiyle personeline gelir elde edebilmeleri için bazı önerilerde bulundu. Öneriler arasında çocuk bakıcılığı ve köpek gezdirme gibi seçenekler yer alıyor.

    ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın internet sitesinde hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personelin, gelir elde edebilmesi için tavsilerin bulunduğu beş sayfalık bir kitapçık yayınlandı. 

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump ulusa seslendi: Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı
    Teşkilatın önerdiği işler arasında bebek bakıcılığı, köpek gezdirme, hobiyi işe çevirme, çocuklara müzik/spor dersi verme ve firmalara gizli müşteri olma seçenekleri bulunuyor.

    Kitapçıkta ayrıca, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personeline ‘durumu iyi analiz etmesini', ‘kafasını kuma gömmemesi' ve ‘finansal durumunu değerlendirerek para harcaması' tavsiyelerinde bulunuyor.

    Kitapçıktaki "Kabul edin bu zor bir iş. Zorlu bir iş yapmak için kendinizden ödün verin. Gelirinizi artırmak için kredi kullanmayın. İflas son seçenektir" gibi ifadeler tartışma yarattı.

    Kitapçık, ABD basınında yer aldıktan hemen sonra internet sitesinden kaldırıldı. Fakat belgeyi gören çok sayıda kişi ekran görüntüsü olarak önerileri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    ABD Kongresi
    © AA /
    ABD'de federal hükümet resmi olarak kapandı
    Sahil Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Scott McBride, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından Sahil Güvenlik Teşkilatı'nda yaklaşık 6 bin 500 çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını 2 bin 100 personelin ise ücret almadan çalıştığını söyledi. 

    Ülkede genel olarak ise yaklaşık 420 bin devlet çalışanı, geriye dönük ödeme alacakları vaadiyle çalışırken, yaklaşık 50 bin kişi de ücretsiz ve süresiz izinde. 

    Cumhuriyetçiler geçtiğimiz hafta Senato'ya, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı personeline ödeme yapılmasını içeren bir tasarı sundu. Tasarı Demokratlar'dan da destek almasına rağmen henüz onaylanmadı.

     

    İlgili konular:

    Trump: Demokratlar Meksika duvarı için oy vermezse hükümet bugün kapanır
    Trump'tan bütçeye Meksika duvarı resti: Hükümet kapanabilir
    Trump'tan Kongre'ye 'Meksika duvarı' mektubu: Duvarlar işe yarıyor
    Etiketler:
    ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'dan kış manzaraları
    Rusya'dan büyüleyici kış manzaraları
    Karikatür
    'ABD gemisinin Karadeniz’deki varlığı sadece bir güç gösterisi'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet