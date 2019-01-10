Bitkisel hayattaki kadının doğum yapmasının ardından hastane çalışanlarına DNA testi

Arizona eyaletinde bulunan bakımevinde, boğulma tehlikesi atlatan ve bu olaydan sonra 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hastanın doğum yapması ülkede büyük yankı uyandırdı.
Bu kapsamda polis, bakımevinde çalışan erkek sağlık görevlilerinden DNA testi istedi.
Hacienda bakımevi, "Oldukça sarsıcı olayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için polis ve tüm diğer birimlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Yaşanan olay hastaların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Hacienda bakımevi, ‘tıbbi olarak savunmasız' hastalarla ilgili güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu.
Hastane personeli, bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum yapana kadar fark etmediklerini, doğan bebeğin ise hayatta ve sağlıklı olduğu belirtilmişti.
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