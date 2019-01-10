CNN, Bolton'un Ankara'ya verdiği planın maddelerini açıkladı

CNN International, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara temaslarında Suriye'den çekilme konusunda çizdiği ana hat planını yazdı. Madde madde sızdırılan plan, sonu belirsiz bir 'çekilme' sürecine işaret ettiği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın önceki gün yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme tartışmalarının damga vurduğu ziyaretin ayrıntıları sızdı. Üst düzey bir yetkili, Bolton'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara'da yaptığı görüşmede konuşulanları sızdırdı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre CNN International'a isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Bu, diyaloğun başlangıcı" diyerek diplomasinin vakit alacağı yorumu yaptı; Bolton'ın görüşmede, ABD'nin Suriye'deki hedeflerinin ana hatlarını şu şekilde listelediğini aktardı:

- Türkiye'nin güvenlik endişelerine ‘müzakere edilmiş' bir çözüm aranması ve özellikle yerel azınlık grupları olmak üzere, tüm sivillerin korunması [CNN, bu ifadeyle ABD destekli Kürtlerin kast edildiğini belirtti],

— Suriye'nin güneyindeki Tanaf bölgesinde bulunan üsteki Amerikan askeri varlığının ‘İran destekli grupların çekilmesi ve siyasi çözüm arayışı ile' korunması,

— Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD karşıtı askerlerin ‘ölçülü, düzenli ve somut bir şekilde çekilmesi',

— Çekilme sırasında IŞİD'den geriye kalan militanların yenilgiye uğratılması, çekilme sürecinde diğer IŞİD hedeflerinin vurulması ve ‘IŞİD'in canlanmasını engellemek için gereken operasyonlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin kalması,

- Türkiye ve IŞİD karşıtı koalisyonun diğer üyeleriyle örgüte karşı operasyonların sürmesi ve Suriye'nin kuzeydoğusunun hava sahasında ihtilaf yaşanmasının önlenmesi için işbirliği yapmak,

— ABD'yle beraber IŞİD'e karşı savaşan muhalif güçlere herhangi bir şekilde kötü davranılmasının önlenmesi,

— Suriyeli muhalif grupların elindeki yabancı IŞİD savaşçılarının serbest bırakılmaması.

CNN kanalı ABD'nin şartlarının ucu açık ve uzun bir sürece işaret ettiğini belirtirken, Pentagon'un çekilme sürecinin başlarında Suriye'ye daha fazla asker göndermesinin gerekebileceği yönünde bir çelişkiye de işaret etti.