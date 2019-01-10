CNN, Bolton'un Ankara'ya verdiği planın maddelerini açıkladı

Gazete Duvar'ın aktardığına göre CNN International'a isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Bu, diyaloğun başlangıcı" diyerek diplomasinin vakit alacağı yorumu yaptı; Bolton'ın görüşmede, ABD'nin Suriye'deki hedeflerinin ana hatlarını şu şekilde listelediğini aktardı:
— Suriye'nin güneyindeki Tanaf bölgesinde bulunan üsteki Amerikan askeri varlığının ‘İran destekli grupların çekilmesi ve siyasi çözüm arayışı ile' korunması,
— Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD karşıtı askerlerin ‘ölçülü, düzenli ve somut bir şekilde çekilmesi',
— Çekilme sırasında IŞİD'den geriye kalan militanların yenilgiye uğratılması, çekilme sürecinde diğer IŞİD hedeflerinin vurulması ve ‘IŞİD'in canlanmasını engellemek için gereken operasyonlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin kalması,
— ABD'yle beraber IŞİD'e karşı savaşan muhalif güçlere herhangi bir şekilde kötü davranılmasının önlenmesi,
— Suriyeli muhalif grupların elindeki yabancı IŞİD savaşçılarının serbest bırakılmaması.
CNN kanalı ABD'nin şartlarının ucu açık ve uzun bir sürece işaret ettiğini belirtirken, Pentagon'un çekilme sürecinin başlarında Suriye'ye daha fazla asker göndermesinin gerekebileceği yönünde bir çelişkiye de işaret etti.
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