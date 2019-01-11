'Trump, ABD birlikleri Suriye’den ayrılmadan önce Rusya ile anlaşmalı'

ABD merkezli Foreign Affairs Dergisi, 'ABD birliklerini Suriye'den çekmeyi planlıyorsa, teröristlerin yeniden toparlanmasını engellemek için bölgede onun yerini alacak olan Rusya’yla anlaşması gerekiyor' diye yazdı.

Dergide yayınlanan makalede, ABD birliklerinin neredeyse üçte birini kontrol ettikleri bölgeden çekilmeleri durumunda, IŞİD'in Suriye'de yeniden canlanacağı bir boşluğun oluşabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan birliklerini Suriye'den çekmesiyle ilgili ani kararının bir hata olduğunu belirten dergi, eğer bu karardan vazgeçilmezse, Washington'un Ankara ya da Tahran'la değil, en iyi seçenek olarak Suriye'de ABD'nin yerini tutabilecek ve siyasi çözüm için yürüteceği müzakerelerle ülkenin doğusunda yeni çatışmaların önünü alacak Moskova ile anlaşması gerektiğini kaydetti.

Trump'ın fikrini değiştirmesi veya askerlerin geri çekilmesini yavaşlatması durumunda bile, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun her halükarda zarar göreceğinin altını çizen dergi, ABD'nin en yakın Arap ortakları da dahil, bölgesel oyuncuların daha şimdiden ABD birlikleri Suriye'den çekilmiş gibi davranmaya başladıklarına vurgu yaptı.