ABD, 3 Rus şirkete yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kongre üyeleriyle görüşmenin ardından, Rus şirketleri En+, Rusal ve Evrosibenergo’ya uygulanan yaptırımların kaldırılacağını teyit etti.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl nisan ayında Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, GAZ Grubu, 'Russkiye Maşinı', Bazoviy Element, B-Finance, En+ Grubu, Evrosibenergo, Rusal, Kuban Argo, Gazprom Burenie, NPV Engineering, Ladoga Management ve Genova gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüten Rus şirketlerine yaptırım ilan etmişti.