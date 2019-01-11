ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı

AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" dedi.

Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.

'KULLANILACAK GEMİ VE UÇAKLARI BELİRLENDİ' İDDİASI

Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.

Just in to CNN: first US military ground equipment has been withdrawn from Syria signaling the beginning of the drawdown ordered by President Trump, according to admin official “Some cargo has already moved,” the official said. — Barbara Starr (@barbarastarrcnn) January 10, 2019

​Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı.

Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı.

Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.