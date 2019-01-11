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11:06 11 Ocak 2019
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    Suriye Demokratik Güçleri (DSG) ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın devriye geziyor

    WSJ: Pentagon, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor

    © REUTERS / Rodi Said
    ABD
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    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'den çekilme takvimiyle ilgili belirsizliğe karşın süreci devam ettiren adımlar attığını yazdı. Gazeteye konuşan bir savunma yetkilisi, "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz" dedi.

    WSJ'deki haber, Nancy A. Youssef ve Dion Nissenbaum'un imzalarını taşıyor. Haberin başlığı, "Pentagon, Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor".

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
    ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı
    ​BBC Türkçe'nin gazeteden aktardığı haber, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu hafta (Türkiye gezisi öncesi) sarf ettiği bir cümleyle başlıyor. Bolton, "ABD, Türkiye Kürt ortaklarımızı hedef almama sözü verene dek Suriye'den ayrılmayacağız" demişti.

    ‘YENİ BİR EMİR ALANA DEK DE ÇEKİLME PLANLARI DEVAM EDECEK'

    WSJ'ye konuşan ABD’li savunma yetkilileri ise Türkiye'yi öfkelendiren bu açıklamaya karşın, Pentagon'un çekilme konusunda yeni bir emir almadığını ve yeni bir emir alana dek de çekilme planlarını uygulamaya devam edeceğini söylüyor.

    Adı açıklanmayan bu yetkililerden biri, değişen bir şey olmadığının ve Bolton'dan emir almadıklarının altını çiziyor.

    'BEYAZ SARAY, PENTAGON VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜ'

    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Grigory Dukor
    'Trump, ABD birlikleri Suriye’den ayrılmadan önce Rusya ile anlaşmalı'
    Haberden bazı satırlar şöyle:

    "Çekilme işlemine yardımcı olmak amacıyla bazı kara birlikleri Suriye'ye yöneldi. Yetkililer, USS Kearsarge'ın başını çektiği bir grup savaş gemisinin de hassas bir dönemden Suriye'den ayrılan askerleri almak için bu ülkeye hareket ettiğini söyledi. USS Kearsarge'da yüzlerce deniz piyadesi, helikopter ve uçak var…

    "Nihai çekilme işlemine yardımcı olmakla görevlendirilen birlikler de bölgede Kuveyt ve Irak'ın batısındaki El Esad Hava Üssü gibi yerlerde bulunuyor…

    Trump'ın çekilme planının geçen ay bazı değişikliklere uğradığını belirten WSJ; Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın takvim ve şartlar konusunda fikir ayrılığına düştüğünü belirtiyor. Ayrıca hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyelerinin çekilme takvimini sorguladıklarını hatırlatıyor.

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
    'ABD’nin askerlerini geri çekeceğini duyurduktan sonra Suriye’nin kuzeyinde belirsizlik oluştu'
    WSJ'ye göre ABD yetkilileri başta Suriye'deki tüm Amerikan güçlerinin "haftalar" içinde çekilmeye hazırlandıklarını söylüyordu. Ancak Türkiye'nin ABD'nin sahadaki ortaklarına saldırabileceğinden ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkabileceğinden endişelenen Amerikan ordusu 4 ayı bulabilecek bir süre istedi.

    'ASKERLERİN NE ZAMAN SURİYE'DEN AYRILACAKLARI BELLİ DEĞİL'

    Gazete, Trump yönetiminin şimdi ise çekilme takvimini ‘açık uçlu' olarak tanımladıklarını belirterek "Böylece Amerikalı yetkililer, Türkiye ve Sayın Erdoğan'ın ülkesi için tehdit oluşturduğunu ve terörist olduklarını söylediği ABD destekli Suriye'deki Kürt savaşlar ile anlaşma sağlamak için zaman kazanmaya çalışıyor" diye yazdı.

    ‘İCRA EMRİNDE ZAMANLA DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR'

    Gazeteye konuşan iki savunma yetkilisi, Pentagon'un çekilmeye yönelik icra emrinde zamanla değişiklikler yapılabileceğini, halen Amerikan askerlerinin ne zaman ayrılacaklarının belirlenmediğini söylüyor. Bu da Amerikan ordusuna, asker hareketinin hızını belirleme imkanı veriyor.

    ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel
    © Sputnik / Alexander Imedashvili
    Eski ABD Savunma Bakanı Hagel: Suriye, Obama'nın en büyük dış politika hatasıydı
    WSJ'deki haberde ayrıca şu satırlar da var:

    "ABD yetkilileri, Sayın Erdoğan'dan, Amerika'nın Suriye'deki Kürt ortaklarına saldırmayacağı konusunda güvenceler aldıklarını düşünmüşlerdi.

    "Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı bu hafta böyle bir şartı kabul etmeyeceğini net şekilde söyledi.

    "ABD ayrıca Suriye'deki Kürt savaşçılara verdiği silahları geri alıp almama konusundaki seçenekleri de inceliyor. Pentagon, Sayın Erdoğan'ın muhalefetini azaltmak için bu silahları geri alma sözü vermişti."

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    Etiketler:
    Kürt, USS Kearsarge', WSJ, BBC Türkçe, Pentagon, IŞİD, Nancy A. Youssef, Dion Nissenbaum, John Bolton, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Türkiye, ABD
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