Google’ın kurucuları hakkında dava açıldı

Google ve Android markalarının çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında şirket içindeki cinsel taciz suçlarını bastırdıkları hakkında dava açıldı. Davanın açıldığı isimler arasında Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de bulunuyor.
Alphabet’s board of directors is being sued for allegations that it covered up claims of sexual harassment by top executives https://t.co/XGKfTG96Ui— Business Insider AUS (@BIAUS) January 10, 2019
'İŞLEM YAPMADI YÜKSEK TAZMİNAT ÖDEDİ'
Alphabet hakkındaki dava şirketin bir hissedarı tarafından Kaliforniya'da açıldı. Dava kabul edilirken suç duyurusunda, "Alphabet yönetim kurulu üst düzey yöneticilerin katıldığı bütün cinsel taciz vakalarını biliyordu. Bunlar hakkında bir işlem yapmak yerine şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi" açıklamasında bulundu.
New York Times'ın ekim ayında yayımladığı bir makalede Android işlemcisinin mucidi Andy Rubin'in bir kadını oral seks yapmaya zorladığı iddiası yer almıştı.
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