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14:12 11 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Trump

    ABD Başkanı Trump, Meksika sınırında: Duvar Ortaçağ'dan kalma diyorlar, tekerlek de öyle

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    Texas'ta sınır güvenliği ve göçmenler konulu toplantıya katılan ABD Başkanı Donald Trump, 'Duvar Ortaçağ'dan kalmadır diyorlar, tekerlek de öyle ama her arabanın en pahalısının bile tekerleği var' dedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Konuşmasına sınır güvenliğinin kahramanları ile bir arada bulunduğunu vurgulayarak başlayan Trump, medyaya yönelik yaptığı eleştirilere atıf yaparak ‘sahte haber kaynaklarının olmasa da' halkın onları sevdiğini ve eğer bir duvar olsa daha da başarılı olacaklarını söyledi.

    İnsan ve uyuşturucu kaçakçılarının sınırda hiçbir engelle karşılaşmadığını belirten Trump, "Bunlar gümrük kapılarından girmiyor" dedi ve duvarın bunun önüne geçilebileceğini vurguladı.

    Meksika'nın duvar inşası için para ödeyeceği haberlerine de açıklık getirmek isteyen Trump, "'Meksika duvar için ödeyecek' dediğimde Meksika bana 20 milyar veya 10 miyar dolarlık çek yazacak demedim. Kimse çek yazmayacak. Ben onlar duvar için ödeyecek dedim" şeklinde konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump, Instagram'da, Meksika sınırına yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, kendi fotoğrafının yer aldığı Duvar geliyor yazılı bir paylaşımda bulundu.
    © Fotoğraf : Instagram/Donald Trump
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    Kongrenin demokratların elinde olduğunu ve demokratların bu durumu politik çıkar için kullandığını ifade eden Trump "Ben bunu politika için istemiyorum, bunu doğru olduğu için istiyorum" dedi.

    Kaçakçılığın en büyü kurbanlarının çocuklar olduğunu ifade eden Trump, "yasalarımıza göre çocukla gelen bir kaçak daha rahat ülkeye girebiliyor ve çeteler çocuk ticareti ile bunu kullanıyor" şeklinde konuştu. 

    Bunun önüne geçmek için beton duvar önerdiklerini, betona karşı çıkıldığı için duvarın çelik de olabileceğini söyleyen Trump, "Ne isim verdiğiniz önemli değil. Beni ilgilendirmiyor. Ama orada olmalı" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    'DUVAR ORTAÇAĞ'DAN KALMA DİYORLAR, TEKERLEK DE ÖYLE'

    "Demokratlar sınır güvenliğini dinlemeyi reddediyor" diyen Trump, "Duvar ortaçağdan kalmadır diyorlar, tekerlek de öyle. Ve dışarı bakıyorum, her arabanın en pahalısının bile tekerleği var. Tekerlek duvardan daha eskidir: Tekerlek işe yarıyor, duvarda işe yarar" dedi.

    Son bir sene içerisinde Göçmen ve Gümrük polisinin 100 bin saldırı, 30 bin cinsel suç ve 4 bin cinayet sebebi ile yasa dışı göçmenleri tutukladığını anlatan Trump, "Umarım demokratlar bir araya gelir ve gerçek bir problem üzerinde çalışırlar. Bu ulusal güvenlik problemi, ülkemiz çeteler ve kaçakçılar tarafından saldırı altında. Büyük bir iş yapacağız. Duvarı inşa edeceğiz, planladığımızı yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. 

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    Etiketler:
    meksika duvarı, Donald Trump, Meksika
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