ABD-Meksika sınırında yaşanları 'istila' olarak nitelendiren Trump: Duvar olmadan ülkemiz güvende olamaz

ABD-Meksika sınırına düzenlediği geziden sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sınırda yaşananları ‘istila' olarak nitelendirdi. Duvar inşanın gerekliliğini yineleyen Trump, duvar inşa edilmediği müddetçe ABD topraklarının güvende olamayacağını savundu.

…The Steel Barrier, or Wall, should have been built by previous administrations long ago. They never got it done — I will. Without it, our Country cannot be safe. Criminals, Gangs, Human Traffickers, Drugs & so much other big trouble can easily pour in. It can be stopped cold! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019

​Trump, "Çelik bariyer ya da duvar, geçmiş hükümetlerin çok önceden inşa etmesi gerekirdi. Onlar hiçbir zaman yapmadı ama ben yapacağım. Duvar olmadan ülkemiz güvende olamaz. Suçlular, çeteler, insan kaçakçıları, uyuşturucu ve daha pek çok bela kolayca sınırlarımızdan içeri sızmakta. Bu duruma son verilmeli" ifadelerine yer verdi.

Humanitarian Crisis at our Southern Border. I just got back and it is a far worse situation than almost anyone would understand, an invasion! I have been there numerous times — The Democrats, Cryin’ Chuck and Nancy don’t know how bad and dangerous it is for our ENTIRE COUNTRY…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019

​Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokratların oylarıyla duvar için gerekli fonun sağlamasının önüne geçilmesi sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "Güney sınırımızda insani kriz. Sınırdan daha yeni döndüm ve sınırdaki durum herkesin tahmin edebileceğinden çok daha kötü, bir istila! Sayısız defa sınırda bulundum, ağlak Demokratlar Chuck Schumer ile Nancy Pelosi durumun ne kadar kötü olduğunu ve tüm ülke için nasıl bir tehlike arz ettiğini bilmiyorlar" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in Trump'ın duvarın inşası için istediği 5.7 milyar dolarlık fon talebine boyun eğmeyi reddetmesi sonrasında hükümet kapanmıştı.