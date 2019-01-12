Pompeo: Türkiye ile Suriye'den çekilmenin uygulama aşamalarını görüşüyoruz

Pompeo ziyaretinin son gününde Mısır devlet televizyonuna mülakat verdi. Arapça tercümesi yayımlanan mülakatta Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü telefonda görüştüklerini bildirdi. Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

'IŞİD İLE MÜCADELEMİZE ASYA VE KUZEY AFRİKA'DA DEVAM EDECEĞİZ'

Çekilmenin terör örgütleri tehdidinin bertaraf edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla eş zamanlı gerçekleşeceğine değinen Pompeo, "Terör örgütlerine siyasi ve maddi baskılar uyguladık. IŞİD ile mücadelemize Asya ve Kuzey Afrika'da devam edeceğiz." dedi.

İran konusuna da değinen Pompeo, Tahran'a daha büyük yaptırımlar uygulamak için çalıştıklarını aktardı.

Bakan Pompeo, "ABD terörle mücadele konusunda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve hatta Mısır'ı aynı seviyede görüyor. Hedefimiz sadece Orta Doğu'da değil bütün bölgede terör tehdidini azaltmak" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN DÜZENLEYECEĞİ FİLİSTİN UZLAŞI KONFERANSINA KATILIM SORUSU

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI ABD, Rusya’nın Filistin için sunduğu önergeyi engelledi

Ülkesinin Orta Doğu'nun güven ve istikrarına önem verdiğini vurgulayan Pompeo, İsrail-Filistin sorununun çözümü, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konularını önemsediklerini belirtti. Rus yönetiminin yapmayı planladığı Uluslararası Barış ve Filistin'de Uzlaşı Konferansı'na ABD'nin katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya karşılık Pompeo, "ABD barış ve istikrara çağrı yapılan her yerde olur" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrailli yetkililer arasında ön şartsız görüşme için ülkesinin uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapabileceğini ifade etmişti.