ABD'de federal hükümetin kapanması rekor kırdı

ABD Başkanı Trump ve Demokratlar arasında Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışmasının ardından federal hükümetin kapanması bugün rekor kırdı. Bugün itibarıyla hükümetin kapanışı 22. gününe girdi. Bu ülke tarihindeki en uzun kapanma oldu.

© AFP 2018 / Jim WATSON ABD-Meksika sınırında yaşanları 'istila' olarak nitelendiren Trump: Durum tahmin edilenden de kötü

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için geçici bütçede Trump'ın istediği fonun ayrılmaması üzerine başlayan ve federal hükümetin 22 gündür kısmen kapanmasına neden olan kriz devam ediyor.

Ülkede hükümetin en uzun süre kapalı kaldığı dönemi bundan önce Bill Clinton'ın başkanlığında, 1995-1996 arasındaki 21 günlük süre oluşturuyordu.

Uzmanlar, federal hükümetin kısmen kapanmasının ülke ekonomisine maliyetinin, süricin uzamasıyla daha da büyük olacağı görüşünde.

ABD Senatosu, federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı.

ABD kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

© AP Photo / Susan Walsh Hükümetin kapalı olduğu ABD'de çalışanlara para kazanma önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.