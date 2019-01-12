'Trump'a Rusya için çalışıp çalışmadığına ilişkin FBI soruşturması başlatıldı'

The New York Times'ta yer alan habere göre FBI, Mayıs 2017'de Başkan Donald Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığına yönelik bir soruşturma başlattı.

TRUMP'IN DAVRANIŞLARININ ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI ARAŞTIRILMIŞ

Soruşturmanın FBI Başkanı James Comey'nin Trump tarafından görevden alınmasını takip eden günlerde başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Trump'ın davranışlarının bir ulusal güvenlik tehdidi yaratıp yaratmadığının araştırıldığı ifade edildi.

İDDİALARI 'SAÇMA' OLARAK NİTELENDİREN BEYAZ SARAY: OBAMA'NIN AKSİNE, TRUMP RUSYA KONUSUNDA GERÇEKTEN SERT

© REUTERS / Leah Millis Trump karşıtı mesajları ortaya çıkan ajan, FBI'dan kovuldu

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Beyaz Saray, haberi 'saçma' olarak nitelerken, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "James Comey kovuldu çünkü o gözden düşmüş bir yandaştı. O zaman görevde olan yardımcısı Andrew McCage ise bilinen bir yalancı ve FBI tarafından kovuldu. Rusya ve diğer yabancı ülkelerin ABD'nin gözünü korkutmasına izin veren Başkan Obama'nın aksine, Başkan Trump Rusya konusunda gerçekten sert" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan bir diğer isim olan Trump'ın avukatı Rudolph Giuliani ise, "Bir buçuk yıl önce yapılmış ve ulusal güvenliğin ihlal edildiğine dair bir şey çıkmamış. Bu bir şey bulamadıkları anlamına geliyor" şeklinde konuştu.