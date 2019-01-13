Georgetown Üniversitesi’nden ‘Rus hibrid savaşı’ kursu

ABD’nin en eski eğitim kurumlarından biri olarak bilinen Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nin ‘Rus hibrid savaşı’ adıyla yeni bir kurs açacağı öğrenildi.

Üniversitenin sitesinde yer alan açıklamaya göre ‘Rus hibrid savaşı' kursunda öğrenciler ‘troller', ‘botlar' ve ‘enformasyon operasyonları' hakkında bilgilendirilecek.

Açıklamada, "ABD'de 2016 seçimlerinden sonra Kremlin'in yeni savaş yöntemi, ayrıca toplumumuzu ve vatandaşlarımızı nasıl hedef aldığı hakkında daha çok bilgiye sahip olundu" ifadelerine yer verildi.

Kursta verilecek eğitimin ‘Rus doktrinine ve ideolojisine' de değineceği belirtilen açıklamada, dersler sırasında konuyla ilgili örneklerin inceleneceği, ayrıca taktik ve operasyonların araştırılacağı bilgisine de yer verildi.

ABD'de 2 yıl önce de ‘hibrid savaş' sırasında Rusya'nın askeri taktiklerini içeren bir kılavuz yayımlanmıştı.