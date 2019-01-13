Trump, Putin'le görüşmelerinin detaylarını gizlediğini reddetti: İddialar daha az umurumda olamazdı

ABD medyasında Trump'ın Putin'le görüşmelerinde ortaya çıkmasını istemediği bazı şeyler konuştuğu iddiasını içeren haberlere bir yenisi eklendi. Ancak Trump, çevirmeninin notlarına el koyma derecesine varan çarelere başvurduğu iddiasını ortaya atan Washington Post'u yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde bulunan çevirmenlerinin elinden en az bir defa notlarını aldığı, bazı görüşmelerinin ise kaydının dahi tutulmadığı iddiasını gündeme getiren Washington Post'a ateş püskürdü.

Fox News'a konuşan Trump, Washington Post haberine ilişkin "Hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu iddialar daha az umurumda olamazdı" dedi.

2018'de Helsinki'de Rusya lideriyle 'her Başkan'ın yaptığı türden' bir görüşme yaptığını, ekonomi gibi 'çok olumlu meseleler konusunda harika bir konuşma' yaptıklarını söyleyen Trump şöyle devam etti:

"O görüşmeyi herkes dinleyebilirdi. Görüşme herkese açık. Tüm bu Rusya meselesi bir aldatmaca!"

Trump, birçok dünya lideriyle bire bir görüşme yaptığını fakat nedense sadece Putin'le görüşmelerine odaklanıldığı eleştirisini de yaptı.

BEYAZ SARAY: HABER HATALI, BİR YANITI DAHİ HAK ETMİYOR

Beyaz Saray Sözcürü Sarah Sanders da Washington Post'un iddiaları sorulduğunda gazetenin haberinin hatalı olduğunu ve bir yanıt verilmesini bile hak etmediğini söyledi.

Washington Post, ismini vermediği bir takım ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Putin'le görüşmelerinin detaylarını yönetimindeki üst düzey yetkililerden de gizlediğini iddia etmişti.

© Sputnik / Alexander Shalgina Rus senatör: ABD'de Trump'a yönelik cadı avı sürerken ikili ilişkilerin düzelmesi beklenemez

Gazetenin iddiasına göre Trump, Rusya lideriyle 2017'de Hamburg'da yaptığı görüşmenin sonrasında çevirmeninin notlarına el koymuştu. ABD Başkanı ile Putin'in geçen sene Helsinki'de yaptığı görüşmede de sadece çevirmenlerini bulunduğu bir odada iki saat süren bir görüşme yaptığını hatırlatan Washington Post'un haberinde, Trump'ın Rus liderle yaptığı telefon görüşmelerinin de hepsini yardımcılarının dinlemesine izin vermediği ima ediliyordu.

Congress needs to call the interpreter to testify. Given that the FBI suspects that Trump is working for Russia, we need to get to the bottom of this. https://t.co/xSNEpOeYiD — Renato Mariotti (@renato_mariotti) 12 Ocak 2019

'TRUMP’IN ÇEVİRMENİ KONGRE’DE İFADE VERSİN’ ÇAĞRILARI YENİDEN GÜNDEME OTURDU

Washington Post’un haberi, Trump’ın çevirmeninin Kongre’de ifade vermeye zorunlu tutulması çağrılarını bir defa daha gündeme getirirken, bir çevirmenden girdiği görüşmelerin içeriğini açığa çıkarmasının istenmesinin meslek etiğine uygun olup olmadığı tartışmaları da yeniden alevlendi.

Subpoena the interpreter now! — Joe C. 🎉🍸 (@TheTellurian) 12 Ocak 2019

​Bazılarıysa, Trump’ın 2016’da başkan seçilmeden önce Rusya’yla bir takım ilişkiler kurduğu iddialarının araştırıldığı federal soruşturma devam ederken ABD medyasının Rusya hakkında takıntılı olmaya başladığı eleştirisini yaptı.

​CLINTON YA DA OBAMA’DAN PUTİN’LE GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARINI AÇIKLAMALARI İSTENDİ Mİ?

Trump’ın 2016 seçimlerindeki Demokrat rakibi, bir zamanların da dışişleri bakanı olan Hillary Clinton’dan ya da eski başkan Barack Obama’dan, Putin’le kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerinin detaylarının istenmediği hatırlatmasını yapan bazılar da ABD basınını ‘aklını kaçırmakla’ itham etti.