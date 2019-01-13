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18:33 13 Ocak 2019
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, Putin'le görüşmelerinin detaylarını gizlediğini reddetti: İddialar daha az umurumda olamazdı

    © REUTERS / Marcos Brindicci
    ABD
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    ABD medyasında Trump'ın Putin'le görüşmelerinde ortaya çıkmasını istemediği bazı şeyler konuştuğu iddiasını içeren haberlere bir yenisi eklendi. Ancak Trump, çevirmeninin notlarına el koyma derecesine varan çarelere başvurduğu iddiasını ortaya atan Washington Post'u yalanladı.

    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Grigory Dukor
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    ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde bulunan çevirmenlerinin elinden en az bir defa notlarını aldığı, bazı görüşmelerinin ise kaydının dahi tutulmadığı iddiasını gündeme getiren Washington Post'a ateş püskürdü.

    Fox News'a konuşan Trump, Washington Post haberine ilişkin "Hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu iddialar daha az umurumda olamazdı" dedi.

    2018'de Helsinki'de Rusya lideriyle 'her Başkan'ın yaptığı türden' bir görüşme yaptığını, ekonomi gibi 'çok olumlu meseleler konusunda harika bir konuşma' yaptıklarını söyleyen Trump şöyle devam etti:

    "O görüşmeyi herkes dinleyebilirdi. Görüşme herkese açık. Tüm bu Rusya meselesi bir aldatmaca!"

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
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    Trump, birçok dünya lideriyle bire bir görüşme yaptığını fakat nedense sadece Putin'le görüşmelerine odaklanıldığı eleştirisini de yaptı.

    BEYAZ SARAY: HABER HATALI, BİR YANITI DAHİ HAK ETMİYOR

    Beyaz Saray Sözcürü Sarah Sanders da Washington Post'un iddiaları sorulduğunda gazetenin haberinin hatalı olduğunu ve bir yanıt verilmesini bile hak etmediğini söyledi.

    Washington Post, ismini vermediği bir takım ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Putin'le görüşmelerinin detaylarını yönetimindeki üst düzey yetkililerden de gizlediğini iddia etmişti.

    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
    © Sputnik / Alexander Shalgina
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    'PUTİN'LE HER TELEFON GÖRÜŞMESİNİN DİNLENMESİNE İZİN VERMEDİ' İDDİASI

    Gazetenin iddiasına göre Trump, Rusya lideriyle 2017'de Hamburg'da yaptığı görüşmenin sonrasında çevirmeninin notlarına el koymuştu. ABD Başkanı ile Putin'in geçen sene Helsinki'de yaptığı görüşmede de sadece çevirmenlerini bulunduğu bir odada iki saat süren bir görüşme yaptığını hatırlatan Washington Post'un haberinde, Trump'ın Rus liderle yaptığı telefon görüşmelerinin de hepsini yardımcılarının dinlemesine izin vermediği ima ediliyordu.

    'TRUMP’IN ÇEVİRMENİ KONGRE’DE İFADE VERSİN’ ÇAĞRILARI YENİDEN GÜNDEME OTURDU

    Washington Post’un haberi, Trump’ın çevirmeninin Kongre’de ifade vermeye zorunlu tutulması çağrılarını bir defa daha gündeme getirirken, bir çevirmenden girdiği görüşmelerin içeriğini açığa çıkarmasının istenmesinin meslek etiğine uygun olup olmadığı tartışmaları da yeniden alevlendi.

    ​Bazılarıysa, Trump’ın 2016’da başkan seçilmeden önce Rusya’yla bir takım ilişkiler kurduğu iddialarının araştırıldığı federal soruşturma devam ederken ABD medyasının Rusya hakkında takıntılı olmaya başladığı eleştirisini yaptı.

    CLINTON YA DA OBAMA’DAN PUTİN’LE GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARINI AÇIKLAMALARI İSTENDİ Mİ?

    Trump’ın 2016 seçimlerindeki Demokrat rakibi, bir zamanların da dışişleri bakanı olan Hillary Clinton’dan ya da eski başkan Barack Obama’dan, Putin’le kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerinin detaylarının istenmediği hatırlatmasını yapan bazılar da ABD basınını ‘aklını kaçırmakla’ itham etti.

    Etiketler:
    Washington Post, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, ABD
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