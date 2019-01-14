Pompeo: Trump'ın sözleri, Suriye'den çekilme kararını değiştirmez

Pompeo ayrıca, "Suriye sınırını güvenli hale getirme yollarını tartışıyoruz" dedi.

Trump yönetiminin, Türkiye'nin 'Kürtlerin peşinden gitmemesi' yönünde çok kararlı olduğunu açıklayan Pompeo, Trump'ın Twitter'daki paylaşımında Türkiye ekonomisine yönelik kullandığı ifadelerin kendisine sorulması üzerine ise "Bunu kendisine sormanız gerekecek, kendisinin yaptırım veya bunun gibi şeylerden bahsettiğini farz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BUNU KENDİSİNE SORUN'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" demişti.