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    89. Akademi Ödülleri - Oscarlar Vanity Fair Partisi - Amazon CEO'su Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos - 26/02/17

    Trump, Jeff Bezos'u 'Palyaço Bozo'luğa mahkum etti

    © REUTERS / Danny Moloshok/File Photo
    ABD
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    Trump'ı Washington Post üzerinden hedef alan Amazon patronu Jeff Bezos, evlilik dışı ilişkisinin Trump'ın yakın arkadaşının dergisine kapak olmasının ardından, rekor boşanma tazminatı ödemeye hazırlanıyor. Keyfi yerine gelen Trump'ın dünyanın en zengin adamına 'Palyaço Bozo'ya atıfla taktığı 'Jeff Bozo' lakabı da sosyal medyada genel kabul gördü.

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    © REUTERS / Marcos Brindicci
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    Dünyanın en değerli firması konumundaki Amazon'un patronu Jeff Bezos ile 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos'un hayatlarını resmen ayıracağı açıklandı. Evlilik dışı ilişkileri medyaya malzeme olan Bezos'un Amazon'a çok emeği geçmiş MacKenzie'ye gelmiş geçmiş en büyük boşanma tazminatını ödemesi bekleniyor.

    POST'UN İDDİALARINA KARŞI İNTİKAM OPERASYONU MU?

    Bir yandan Bezos'un sahibi olduğu ABD'nin en prestijli gazetelerinden Washington Post'un Başkan Donald Trump'ı hedef alan haberlerinin ardı arkası kesilmezken, diğer yandan Bezos ile eski TV sunucusu Lauren Sanchez'in aşkını ortaya çıkaran fotoğrafların Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu National Enquirer (NE) dergisinde yayımlanması dikkat çekti.

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    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    MÜSTEHCEN MESAJLAR ELDEN ELE

    Enquirer, ilişkiden, Sanchez'in Bezos'un kendisine gönderdiği özel mesajları ilişkilerinin kanıtı olarak arkadaşlarına göndermesiyle haberdar oldu. Zira Sanchez'in bir arkadaşı, Bezos'un 'yasak aşkına müstehcen mesajlarını' Enquirer'a verdi. 2018'in ikinci yarısını çiftin izini sürmekle geçiren muhabirler, 2019'da bombayı patlattı. Ardından Amazon patronunun, 'akılsızlığı' yüzünden Sanchez'e çok kızgın olduğu iddiaları patlak verdi.  

    AMAZON YÜZÜNDEN DE KIZGIN

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump yine Amazon'u hedef aldı
    Bezos'tan intikam alıp almadığı tartışılan Trump, ABD Posta Hizmetlerini (UPS) dolandırmakla da suçladığı Amazon'un patronuyla alenen dalga geçmeyi ihmal etmedi.

    Dünyanın en zengin adamını 1940'ların sonundan 2000'lerin başına dek Amerikan televizyonlarının vaçgeçilmez karakterlerinden 'Palyaço Bozo'ya benzeten Trump, şu mesajı paylaştı:

    "Jeff Bozo'nun, anladığım kadarıyla kendisinin lobici gazetesi Amazon Washington Post'tan çok daha doğru habercilik yapan bir rakibi tarafından alaşağı edildiği haberini almaktan nasıl üzüldüm. Umarım gazete tez zamanda daha iyi ve daha sorumlu ellere geçer."

    ​ABD Başkanı sıfatına rağmen düşman bellediklerine tuhaf isimler taktığı için genelde eleştirilen Trump, bu kez 'Bozo' yakıştırmasıyla kendisinden nefret edenlerin çoğunluğunu da güldürmeyi başardı.

     

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