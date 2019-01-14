Trump, Jeff Bezos'u 'Palyaço Bozo'luğa mahkum etti

Trump'ı Washington Post üzerinden hedef alan Amazon patronu Jeff Bezos, evlilik dışı ilişkisinin Trump'ın yakın arkadaşının dergisine kapak olmasının ardından, rekor boşanma tazminatı ödemeye hazırlanıyor. Keyfi yerine gelen Trump'ın dünyanın en zengin adamına 'Palyaço Bozo'ya atıfla taktığı 'Jeff Bozo' lakabı da sosyal medyada genel kabul gördü.

Dünyanın en değerli firması konumundaki Amazon'un patronu Jeff Bezos ile 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos'un hayatlarını resmen ayıracağı açıklandı. Evlilik dışı ilişkileri medyaya malzeme olan Bezos'un Amazon'a çok emeği geçmiş MacKenzie'ye gelmiş geçmiş en büyük boşanma tazminatını ödemesi bekleniyor.

POST'UN İDDİALARINA KARŞI İNTİKAM OPERASYONU MU?

Bir yandan Bezos'un sahibi olduğu ABD'nin en prestijli gazetelerinden Washington Post'un Başkan Donald Trump'ı hedef alan haberlerinin ardı arkası kesilmezken, diğer yandan Bezos ile eski TV sunucusu Lauren Sanchez'in aşkını ortaya çıkaran fotoğrafların Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu National Enquirer (NE) dergisinde yayımlanması dikkat çekti.

MÜSTEHCEN MESAJLAR ELDEN ELE

Enquirer, ilişkiden, Sanchez'in Bezos'un kendisine gönderdiği özel mesajları ilişkilerinin kanıtı olarak arkadaşlarına göndermesiyle haberdar oldu. Zira Sanchez'in bir arkadaşı, Bezos'un 'yasak aşkına müstehcen mesajlarını' Enquirer'a verdi. 2018'in ikinci yarısını çiftin izini sürmekle geçiren muhabirler, 2019'da bombayı patlattı. Ardından Amazon patronunun, 'akılsızlığı' yüzünden Sanchez'e çok kızgın olduğu iddiaları patlak verdi.

AMAZON YÜZÜNDEN DE KIZGIN

© REUTERS / Leah Millis Trump yine Amazon'u hedef aldı

Bezos'tan intikam alıp almadığı tartışılan Trump, ABD Posta Hizmetlerini (UPS) dolandırmakla da suçladığı Amazon'un patronuyla alenen dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Dünyanın en zengin adamını 1940'ların sonundan 2000'lerin başına dek Amerikan televizyonlarının vaçgeçilmez karakterlerinden 'Palyaço Bozo'ya benzeten Trump, şu mesajı paylaştı:

"Jeff Bozo'nun, anladığım kadarıyla kendisinin lobici gazetesi Amazon Washington Post'tan çok daha doğru habercilik yapan bir rakibi tarafından alaşağı edildiği haberini almaktan nasıl üzüldüm. Umarım gazete tez zamanda daha iyi ve daha sorumlu ellere geçer."

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2019

​ABD Başkanı sıfatına rağmen düşman bellediklerine tuhaf isimler taktığı için genelde eleştirilen Trump, bu kez 'Bozo' yakıştırmasıyla kendisinden nefret edenlerin çoğunluğunu da güldürmeyi başardı.

Admit it. “Jeff Bozo” is funny. — Jeremy McLellan (@JeremyMcLellan) 14 Ocak 2019

sorry but Jeff Bozo is funny — Nora (@biettetimmons) 14 Ocak 2019

Trump out here naming people #jeffbozo I don't like him but damn dude has a nickname for everyone. pic.twitter.com/9l63ChZA7H — Fearless (@Quotemeorelse) 14 Ocak 2019 Omfg Jeff Bozo I’m dying pic.twitter.com/1gs8M89MxQ — RalphArwen (@ArwenRalph) 14 Ocak 2019

The only thing Trump did right was calling Jeff Bezos, "Jeff Bozo." lol — RedHotBlaziken (@RedHotBlaziken) 14 Ocak 2019

"Jeff Bozo" is gonna stick https://t.co/qauz4TL6ux — David Klion (@DavidKlion) 14 Ocak 2019

How long did it take you to think of “Jeff Bozo”? — Tony Posnanski (@tonyposnanski) 14 Ocak 2019

Left-leaning twitter trying not to laugh at “Jeff Bozo” and maintain their contempt for both men. pic.twitter.com/bgdKuCTMPM — Carter Craig (@cartercraig96) 14 Ocak 2019

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