Dün 'mahvederiz' diyen Trump: Türkiye ile ekonomik ilişkilerin genişlemesi için büyük potansiyel var

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "IŞİD kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" ifadelerine yer verdi.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey — great potential to substantially expand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2019

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Sanders, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirmişti.

DÜN, 'TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK YÖNDEN MAHVEDERİZ' AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Öte yandan, Trump geçen gün paylaştığı mesajında Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'' açıklamasını yapmıştı.