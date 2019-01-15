Kayıt
10:31 15 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı

    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı

    © AP Photo / Susan Walsh
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 20

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir kabulünde konukları için elini cebine attı. Trump, hükümetin kısmen kapanması nedeniyle yeterli mutfak personeli bulunmadığını gerekçe göstererek konuklarına dışarıdan söylediği hamburger, patates kızartması ve pizza sundu.

    Pizza boxes
    CC0
    Kanadalı hava trafik kontrolörlerinden ABD'li meslektaşlarına pizza jesti
    Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden ABD Başkanı, oyunculara McDonalds, Wendy ve Burger King menüleri ikram etti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Trump, herkesin sevebileceği yiyecekleri seçti ve ücretini kendisi karşıladı" dedi.

    Beyaz Saray'ın basın yayın sekreteri Hogan Gidley ise CNN' e "Başkan, Clemson Tigers'ı kutlamak için eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedi" şeklinde konuştu.

    ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı,
    © AP Photo / Susan Walsh
    Hükümetin kapalı olduğu ABD'de çalışanlara para kazanma önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin
    Oyuncuların Trump'la akşam 6 civarında bir araya geldiği ve Beyaz Saray müzik grubunun çaldığı Michael Jackson'ın 'Billie Jean' şarkısıyla karşılandıkları belirtildi.

    Trump etkinlik sırasında yaptığı konuşmada oyunculara, hükümet kapalı olduğu için yemeksiz bir karşılama düzenlenme ihtimali olduğunu belirtti ve " İlk önce sizlere salata First Lady'nin yaptığı salatalardan ikram etmeyi planladık. Ama ben bunu istemedim. Bunun yerine hamburger sipariş ettim" dedi.

    ​Menüyü 'güzel Amerikan yemekleri' olarak nitelendiren Trump, "Burada (yemeyi) sevdiğim her şey var. Pizzalar, 300'den fazla hamburger ve bir sürü patates kızartması. Bundan daha iyisini yapamazdık değil mi?" şeklinde konuştu.

    ​Trump'ın ayrıca esprili bir şekilde "Bakalım yemeklerden artan olacak mı? Çok fazla olacağını sanmıyorum" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

    ABD Başkanının yiyecek siparişlerine ne kadar para harcadığı ise bilinmiyor.

    Öte yandan, etkinliği takip eden gazeteciler de durumla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Sung Ming-kim isimli gazeteci Twitter'da Trump'ın hamburgerlerle dolu masanın başında verdiği pozu paylaşarak "Bu fotoğraf Amerika'yı tek kareyle anlatıyor" yorumunda bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşamından bilinmeyenler: 'Zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor'
    'ZEHİRLENMEKTEN KORKTUĞU İÇİN MCDONALDS YİYOR'

    Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' isimli kitabında anlatan gazeteci Michael Wolff, ABD başkanının zehirlenmekten korktuğu için McDonalds yemeği tercih ettiğini belirtmişti.

    Wolff "McDonald's'tan yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin güvenli şekilde önceden hazırlanması" demişti.

    FEDERAL HÜKÜMET KAPALI

    ​Hükümetin kapanmasının aralarında Beyaz Saray personelinin de bulunduğu 800 bin kadar kamu çalışanını etkilediği sanılıyor.

    Kamu personeli 24 gündür ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

    Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık ödenek ayrılmadığı sürece federal bütçeyi onaylamayı reddediyor.

    Bu nedenle federal kuruluşların dörtte biri kapılarını kapattı, hava trafik kontrolörleri ve gizli servis ajanları gibi kamu çalışanlarıysa bütçe üzerinde uzlaşılana dek ücretsiz mesai yapacak.

    İlgili konular:

    Trump: Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz
    ABD-Meksika sınırında yaşanları 'istila' olarak nitelendiren Trump: Durum tahmin edilenden de kötü
    Trump, 'duvar anlaşmazlığı' yüzünden Davos seyahatini iptal etti
    Trump'tan Meksika duvarına Game of Thrones'lu gönderme: Duvar geliyor
    Etiketler:
    hamburger, Clemson Tigers, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Baykal Gölü'nün kış manzaraları
    Baykal Gölü'nden muhteşem kış manzaraları
    Karikatür
    'Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet