Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir kabulünde konukları için elini cebine attı. Trump, hükümetin kısmen kapanması nedeniyle yeterli mutfak personeli bulunmadığını gerekçe göstererek konuklarına dışarıdan söylediği hamburger, patates kızartması ve pizza sundu.

Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden ABD Başkanı, oyunculara McDonalds, Wendy ve Burger King menüleri ikram etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Trump, herkesin sevebileceği yiyecekleri seçti ve ücretini kendisi karşıladı" dedi.

Beyaz Saray'ın basın yayın sekreteri Hogan Gidley ise CNN' e "Başkan, Clemson Tigers'ı kutlamak için eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedi" şeklinde konuştu.

© AP Photo / Susan Walsh Hükümetin kapalı olduğu ABD'de çalışanlara para kazanma önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

Oyuncuların Trump'la akşam 6 civarında bir araya geldiği ve Beyaz Saray müzik grubunun çaldığı Michael Jackson'ın 'Billie Jean' şarkısıyla karşılandıkları belirtildi.

Trump etkinlik sırasında yaptığı konuşmada oyunculara, hükümet kapalı olduğu için yemeksiz bir karşılama düzenlenme ihtimali olduğunu belirtti ve " İlk önce sizlere salata First Lady'nin yaptığı salatalardan ikram etmeyi planladık. Ama ben bunu istemedim. Bunun yerine hamburger sipariş ettim" dedi.

Trump orders '300 burgers' to White House amid shutdown https://t.co/f4Aw773MKf — BBC News (UK) (@BBCNews) January 15, 2019

​Menüyü 'güzel Amerikan yemekleri' olarak nitelendiren Trump, "Burada (yemeyi) sevdiğim her şey var. Pizzalar, 300'den fazla hamburger ve bir sürü patates kızartması. Bundan daha iyisini yapamazdık değil mi?" şeklinde konuştu.

​Trump'ın ayrıca esprili bir şekilde "Bakalım yemeklerden artan olacak mı? Çok fazla olacağını sanmıyorum" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

ABD Başkanının yiyecek siparişlerine ne kadar para harcadığı ise bilinmiyor.

Öte yandan, etkinliği takip eden gazeteciler de durumla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Sung Ming-kim isimli gazeteci Twitter'da Trump'ın hamburgerlerle dolu masanın başında verdiği pozu paylaşarak "Bu fotoğraf Amerika'yı tek kareyle anlatıyor" yorumunda bulundu.

This picture would win all the "describe America in one photo" contests pic.twitter.com/WfcaKJmako — Sung Min Kim (@sung_minkim) January 15, 2019

​ © REUTERS / Kevin Lamarque Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşamından bilinmeyenler: 'Zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor'

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' isimli kitabında anlatan gazeteci Michael Wolff, ABD başkanının zehirlenmekten korktuğu için McDonalds yemeği tercih ettiğini belirtmişti.

Wolff "McDonald's'tan yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin güvenli şekilde önceden hazırlanması" demişti.

FEDERAL HÜKÜMET KAPALI

​Hükümetin kapanmasının aralarında Beyaz Saray personelinin de bulunduğu 800 bin kadar kamu çalışanını etkilediği sanılıyor.

Kamu personeli 24 gündür ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık ödenek ayrılmadığı sürece federal bütçeyi onaylamayı reddediyor.

Bu nedenle federal kuruluşların dörtte biri kapılarını kapattı, hava trafik kontrolörleri ve gizli servis ajanları gibi kamu çalışanlarıysa bütçe üzerinde uzlaşılana dek ücretsiz mesai yapacak.