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10:36 15 Ocak 2019
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

    Washington Post: CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkındaki değerlendirmesini yayımlaması için talepler artıyor

    © REUTERS / Osman Orsal
    ABD
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (131)
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    Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerini yayımlaması için taleplerin arttığını yazdı.

    Washington Post'ta Josh Rogin imzasıyla, 'CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkındaki değerlendirmesini yayımlaması için talepler artıyor' başlıklı bir makale yayımlandı.

    Cinayetin üzerinden 100 günden fazla zaman geçtiğine ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin, bu cinayetle ilgili istihbaratın bildiklerini ortaya dökmeyi reddettiğine işaret edilen haberde, ABD'de görevine başlayan yeni Kongrenin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının adalet ile şeffaflık çağrılarını yenilediği belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas
    Trump: Prens Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabilir
    Makalede, Trump'ın kasım ayında yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden haberinin olmuş ya da olmamış olabileceğine ancak ABD ile Suudi Arabistan arasındaki silah anlaşmalarını kaybetmeye yanaşmadığına işaret edildi ve şu ifadelere yer verildi:

    "Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ı savunması, veliaht prensin bu cinayetin emrini verdiğine dair CIA değerlendirmesini inkar etmeleri üzerine kurulu. CIA'in 'yüksek güvenirlikteki' değerlendirmesinin, dinlemeye takılan Bin Selman ile Suud el-Kahtani arasında elektronik mesajlarla desteklendiği belirtiliyor. Kahtani, Kasım ayında (Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak) ABD hükümetinin yaptırım listesinde yer alan üst düzey bir danışman."

    'CIA'İN DEĞERLENDİRMESİNİ AÇIKLAMASI VE YAYIMLAMASI İÇİN TALEP ARTIYOR'

    CIA Direktörü Mike Pompeo
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD Dışişleri Bakanlığı görevine eski CIA Direktörü Mike Pompeo getirildi
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu CIA değerlendirmesini 'yanlış' olarak nitelendirdiğinin ve Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğuna dair 'doğrudan bir kanıt' olmadığını söylediğinin anımsatıldığı makalede, "Pompeo'nun doğruyu söyleyip, söylemediğini ve Muhammed bin Selman'ın suçunun kanıtlanıp kanıtlamayacağını görmek için (CIA'in) değerlendirmesini açıklaması ve yayımlaması için çabalar artıyor" ifadeleri kullanıldı.

    Makalede, geçen hafta Open Society Justice Initiative adlı bir sivil toplum kuruluşunun, New York Güney Bölge Mahkemesinde, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası çerçevesinde CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne dava açtığına işaret edilerek, bu kuruluşun, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmesini kamuyla paylaşmasının talep ettiğinin altı çizildi.

    'YÜRÜTME ORGANI BU ZULÜM İÇİN ADALET ARAMAYACAK'

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS /
    Washington Post: Prens Selman Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisiyle görüşüyor
    ABD Kongresi'nde geçen hafta düzenlenen Kaşıkçı'yı anma töreninde de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New Jersey Temsilcisi Tom Malinowski'nin, Kaşıkçı cinayetinde doğruya ulaşmak konusunda kararlı olduklarını söyledikleri vurgulandı.

    Makalede, "Pompeo'nun, yönetimin Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerçeği samimi olarak araştırdığına dair iddiası, ABD istihbaratının zaten hali hazırda vardığı sonucu kabul etmeyi reddetmesiyle baltalandı. Açıkça görülüyor ki yürütme organı, bu zulüm için adalet aramayacak, bu nedenle de yürütme ve yargı organlarının bir adım atmaktan başka çareleri yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (131)

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    Etiketler:
    Washington Post, CIA, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Nancy Pelosi, Mike Pompeo, Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, ABD
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