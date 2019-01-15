ABD'de yollar çikolata nehrine döndü

ABD'de çikolata taşıyan bir tanker kaza yapıp devrilince yaklaşık 10 bin litrelik çikolata yola döküldü.

© REUTERS / 1 ton çikolata yola döküldü

Olay, Arizona eyaletinin Flastaff ilçesinde meydana geldi. Tanker şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybedince, aracın römorku devrildi ve sıvı haldeki çikolata otoyola döküldü.

Kazada kimse zarar görmezken, yol adeta nehrine döndü. Görevlilerin 4 saat boyunca otoyolu temizlediği belirtildi.

Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, olayla ilgili Twitter'da esprili bir paylaşım yaparak "Flagstaff'ın doğusunda şeritlerde akan bir çikolata şelalesi var.Bu tatlı bir temizlik olacak!" ifadelerini kullandı.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 14, 2019

​Hangi firma için çalıştığı açıklanmayan bir çikolata tankerin yaklaşık 10 bin litre, 120 derece sıvı çikolata taşıdığı belirtildi.