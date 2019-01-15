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13:41 15 Ocak 2019
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    Suudi Arabistan bayrağı olduğu için tepki çeken sergi Ground Zero'dan kaldırılacak

    Suudi Arabistan bayrağı olduğu için tepki çeken sergi Ground Zero'dan kaldırılacak

    © Fotoğraf : Twitter/Time
    ABD
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    G20 ülkelerini simgeleyen heykellerin bulunduğu ve 11 Eylül terör saldırılarının gerçekleştiği "Ground Zero" adı verilen alanda yer alan sergi Suudi Arabistan heykeli nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Bu nedenle serginin Ground Zero'dan kaldırılmasına karar verildi.

    11 Eylül saldırısı / İkiz Kuleler
    © AP Photo / Gene Boyars
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    Fransız sanatçı Laurence Jenkell tarafından yapılan, üzerinde G20 ülkelerinin bayrakları bulunan dev şeker şeklindeki heykeller, 11 Eylül terör saldırılarının gerçekleştiği "Ground Zero" (Sıfır Noktası) adı verilen alanda sergileniyordu.

    ​Ancak sergi, Suudi Arabistan bayrağı yüzünden 11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının ailerlerinden büyük tepki çekti.

    11 Eylül saldırıları
    © Sputnik .
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    BBC'nin aktardığıa göre, yetkililer, şikayet ve tepkiler üzerine serginin Ground Zero'dan kaldırılarak başka bir alanda açılmasına karar verdi. 

    Geçen ay getirilen heykellerin 28 Şubat'a kadar Ground Zero'da sergilenmesi bekleniyordu ancak serginin bu hafta içerisinde kaldırılması planlanıyor.

    Serginin sanatçısı Jenkell ise "Dünya Ticaret Merkezini çevreleyen eşsiz ve haklı hassasiyetler göz önüne alındığında, Suudi Arabistan bayrağını gösteren heykelin kaldırılması veya daha az hassas bir yere taşınması önerisi aklıma geldi. Ama Suudi Arabistan G20'nin bir parçası olduğu için böyle bir şey yapmam mümkün değildi" dedi.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek
    11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı ve kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda ''Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu belirterek'' ülkeye dava açmıştı.

    ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı.

    Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti. 

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    Etiketler:
    sergi, 11 Eylül Saldırıları, Laurence Jenkell, ABD
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