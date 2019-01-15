Suudi Arabistan bayrağı olduğu için tepki çeken sergi Ground Zero'dan kaldırılacak

Ancak sergi, Suudi Arabistan bayrağı yüzünden 11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının ailerlerinden büyük tepki çekti.
The art installation #CandyNation now on the World Trade Center Campus @DowntownNYC #WorldTradeCenter but with some discussion about the Saudi Arabian Sculpture. Scroll down & read our updated link to @DavisOliverR article in the @observer https://t.co/Ptj5jGnQFk pic.twitter.com/Bbnh3Spqjw— GothamToGo (@afinelyne) January 10, 2019
Geçen ay getirilen heykellerin 28 Şubat'a kadar Ground Zero'da sergilenmesi bekleniyordu ancak serginin bu hafta içerisinde kaldırılması planlanıyor.
Serginin sanatçısı Jenkell ise "Dünya Ticaret Merkezini çevreleyen eşsiz ve haklı hassasiyetler göz önüne alındığında, Suudi Arabistan bayrağını gösteren heykelin kaldırılması veya daha az hassas bir yere taşınması önerisi aklıma geldi. Ama Suudi Arabistan G20'nin bir parçası olduğu için böyle bir şey yapmam mümkün değildi" dedi.
ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı.
Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.
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