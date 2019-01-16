Pence: IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Menbiç'teki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada bombalı saldırıya değinmezken, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pence, ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı verdiği mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Menbiç'te meydana gelen bombalı saldırının hemen ardından Amerikalı diplomatlara hitap eden Pence, konuşmasında saldırıya doğrudan atıf yapmadı.

'ASKERLERİMİZİN VE KOALİSYON ORTAKLARIMIZIN KAZANIMLARINI KORUYACAĞIZ'

Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız" ifadesini kullandı.

Menbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmiş, saldırıda, 5'i ABD askeri olmak üzere toplamda 20 kişi yaşamını yitirmişti.