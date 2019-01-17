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05:03 17 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, kendisine 'Kapıları kilitle, mobilyaları sat ve çalışanları azalt' önerisi sunulan makaleyi paylaştı

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, hükümetinde üst düzey bir çalışan tarafından yazıldığı belirtilen ve federal çalışanların Beyaz Saray’a sadık olmadığı ve işlerini kaybetmeyi hak ettiklerinin savunulduğu isimsiz bir makaleyi Twitter hesabından paylaşması kamuoyunda gündem oldu.

    ABD doları
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    ABD'de hükümetin kapanmasıyla maaşsız kalan çalışanlardan imza kampanyası: 'Açlık çekiyoruz'
    The Daily Caller adlı muhafazakar bir internet sitesinde “Ben üst düzey Trump yetkilisiyim ve umarım uzun hükümet kapanması direnişi kırar” başlığıyla yayınlanan anonim makale ilk olarak Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. tarafından Twitter hesabında paylaşıldı.

    Mevcut kısmi hükümet kapanmasının Trump için devletin ciddi ölçüde küçültülmesi adına büyük bir fırsat olduğu savunulan makaleyi daha sonra Trump, oğlunun hesabından retweet etti. Hükümetin kapanmasından dolayı kendisinin de maaşsız çalışan üst düzey görevlilerden biri olarak tanıtan isimsiz yazar, “Kapalı bulunan devlet kurumları için Trump’a bir sonraki hamlesinde şunları öneriyorum: Kapıları kilitle, mobilyaları sat ve çalışanları azalt” ifadesini kullandı.

    Makalede şu görüşlere yer verildi: “Ortalama bir günde, çevremdeki çalışanların yaklaşık yüzde 15'i ülkelerine hizmet veren olağanüstü vatansever kişiler. Keşke onlara hak ettikleri maaşları verebilseydim, başkasına değil. Ancak diğer yüzde 80'i sonuç üretme konusunda hiçbir baskı hissetmiyor.”

    'BAŞKANIN GÜNDEMİNE KARŞI ÇALIŞIYORLAR'

    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı
    © AP Photo / Susan Walsh
    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı
    Hükümetin kapalı kaldığı sürenin uzun olmasının sabotaj ve israfları yok edeceği, dolayısıyla çalışanların başkanın gündemine yoğunlaşacağını savunan yazar, “Aynı kariyerde olduğumuz çoğu kişi aktif olarak başkanın gündemine karşı çalışıyor. Bu genellikle zamanımın yüzde 15'ini başkanın gündemine, geri kalan yüzde 85'ini de sabotajları durdurmaya harcadığım anlamına geliyor. Ve onlardan kurtulmaya gücümüz yok, ta ki hükümet kapanana kadar” cümlelerine yer verdi.

    Makalede, “Bu suistimali ancak Başkan Trump sona erdirebilir. Üst düzey yetkililer bu uzun hükümet kapanmasında, daha değerli sonuçlara odaklanarak ve sabotajcıları ayırarak önceliklerini yenileyebilir. Biz çoğu çalışanın geri dönmesini istemiyoruz, çünkü onlar olmadan daha iyi çalışıyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

    'BAŞKA İŞ BULSUNLAR, ASLA GERİ DÖNMESİNLER, ONLARA ÖDEME YAPILMAMALI'

    ABD'nin Washington şehrindeki Reagan Havalimanı'nda güvenlik kontrolü kuyruğu
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD'de hükümetin kapanması havalimanlarını vurdu
    Hükümetin kapanmasının ilk amacının ülkenin güney sınırında daha iyi bir güvenliğin sağlanmasının olması gerektiği belirtilen makalede, üniformalı sınır görevlilerine ödeme yapılırken temel olmayan ve ücretsiz izne çıkan diğer federal çalışanların “başka bir iş bulmaları, asla geri dönmemeleri ve kendilerine ödeme yapılmamaları” görüşü aktarıldı.

    Amerikan medyasında söz konusu makalenin, eylül ayında New York Times (NYT) gazetesinde yine anonim olarak "Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım" başlığıyla yayımlanan makaleye bir cevap olduğu yorumları da yapıldı.

    NYT'deki isimsiz makale günlerce tartışmalara neden olmuş, Trump makaleyi yazan için “isimsiz, yüreksiz ve korkak” ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    The New York Times (NYT), The Daily Caller, Donald Trump Jr, Donald Trump, ABD
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