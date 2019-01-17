ABD Dışişleri: Silah kontrolü konusunda Rusya ile diyalog sürüyor

START-3 anlaşmasının (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) olası uzatılması konusunun, INF Anlaşması’nın kaderinin tartışıldığı Cenevre’deki istişarelerde gündeme geldiğini belirten Thompson, “Onlar (anlaşmalar – ed.) birbiriyle bağlantılı değil. Ancak, bir anlaşmayı ihlal eden bir taraf olduğunda (müzakere), bu bir sonraki anlaşmayı taahüt etmez (yerine getirmez). Kapılar açık, Rus ortaklarımızla görüşmeler var. Ancak diğer taraftan olumlu bir etki olmadı” dedi.
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Thompson, Amerikan tarafından temasların dışişleri bakanı, ulusal güvenlik danışmanı ve diğer seviyelerde yapıldığını da hatırlattı.
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