Eski devlet başkanı yolsuzlukla itham edilince savcılık basın sınırlaması istedi

New York Eyaleti’nde devam eden ve ABD’de yılın davası kabul edilen ve televizyon dizilerine konu olan uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman davasından basına sızan bilgiler savcıları zor durumda bıraktı.

El Chapo’nun eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto’ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası basına sızınca, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi.

Sanıklardan uyuşturucu kaçakçısı Alex Cifuentes'in ifadesinin basına sızmasıyla harekete geçen savcılar, dava sürecinin olumsuz etkilenememesi için basın sınırlaması talep ettiklerini söyledi. Ancak savcılar taleplerine henüz olumlu cevap alamadı.