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11:23 17 Ocak 2019
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    Muhammed Ali için doğduğu Louisville kentinde çizilen bir duvar resmi

    Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

    © AFP 2018 / Jewel SAMAD
    ABD
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    Spor dünyasında ‘tüm zamanların en büyüğü’ olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

    ABD basınına göre, Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını ‘Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı' olarak değiştirme kararı aldı.

    ​Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı" ifadesini kullandı.

    ABD- havalimanı-uçak
    © Fotoğraf : Mike Segar
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    Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

    Söz konusu karar, Muhammed Ali'nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

    Müslüman olmadan önceki adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de ırkçılığın hayli yoğun olduğu Louisville'de dünyaya geldi.

    Henüz 22 yaşındayken 1964'te Sonny Liston'u yenip en genç Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Clay, zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini ve adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıkladı.

    Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016'da hayata gözlerini yumdu.

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    Etiketler:
    Parkinson, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu, Sonny Liston, Cassius Marcellus Clay, Lonnie Ali, Muhammed Ali, Phoenix, Arizona, Louisville, Kentucky, ABD
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