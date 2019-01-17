İsrail kanalı: 'Yüzyılın Anlaşması'nın detayları belli oldu

İsrail kanalı Reshet 13 TV, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yüzyılın Anlaşması' projesi olarak bilinen 'Orta Doğu Barış Planı'nı önümüzdeki aylarda açıklayacağını belirtti ve planla ilgili önemli ayrıntılara değindi.

Kanalın, kapalı basın toplantısına katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 90'ını ve Doğu Kudüs'ü Filistinliler'e bırakacak şekilde düzenlendi.

© REUTERS / Brian Snyder ABD ile İsrail arasında yapılacak 'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi

Plana göre, Kudüs ve Filistinlilerin kutsal saydığı mekanlar ise İsrail'in hakimiyetinde olacak.

Ayrıca, İsrailliler Batı Şeria'daki belli başlı yerleşim alanlarını, daha sonra genişletmemek şartıyla, hâkimiyet bölgelerine ekleyebilecek, ancak yasadışı kontrol altında tuttukları bölgeleri ise boşaltmaları gerekecek.

Haberin dayandırıldığı kaynak, planın, Ortadoğu'da son 20 yıldır devam eden kriz için iyi bir çözüm olduğunu belirtti.

ABD'nin, Filistinliler'in kendi tavsiyelerine uyarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tüm bölgelerini terk etmesini umduğu, Kudüs ve Filistin'in bölünmesine karşı çıkan İsrail'den de bazı tavizler beklediği belirtildi.

Haberde ayrıca, planın birkaç hafta önce açıklanmasının düşünüldüğü ancak daha sonra İsrail'deki Parlamento seçimlerinin ardından açıklanması kararı alındığı açıklandı.

Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda planın neler içerdiğini henüz çok az kişinin bildiğini ve medyada çıkan haberlerin bilgi verme konusunda yardım etmediğini söyledi.

While I respect @BarakRavid, his report on Israel’s Ch. 13 is not accurate. Speculation about the content of the plan is not helpful. Very few people on the planet know what is in it… for now… — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) January 16, 2019

​Trump yönetimi aylardır İsrail-Filistin yerleşimi için barış planı üzerinde çalışıyor. Ancak Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini açıklamıştı.