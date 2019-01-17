ABD: 'Cinsel taciz kurbanları ilginin tadını çıkartıyor' diyen rektör istifa edecek

© REUTERS / Rebecca Cook ABD jimnastik takımının eski doktoru Nassar'ı cinsel tacizle suçlayanların sayısı 265'e yükseldi

Geçen yıl rektörlük görevine atanan Engler, geçen hafta Detroit News gazetesine verdiği röportajda, takımın eski doktoru Larry Nassar'ın tacizine uğrayan sporcuların skandala "tutunduklarını" söylemiş ve büyük tepki çekmişti.

Engler röportajda ayrıca, "Bu skandalın dokunduğu, spot ışıklarının altında olmayan çok sayıda insan var. Bu insanlar, spot ışıklarının altında kalıp, bazen de bunun tadını çıkaranlara kıyasla durumla daha iyi başa çıktılar" demişti.

BBC'nin haberine göre, eski eyalet valisi Engler'in bu sözlerinden dolayı üniversite kuruluna istifasını sunacağı belirtildi.

Nassar, genç jimnastikçilere cinsel tacizde bulunduğu suçlamasından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı zamanda eski Olimpik jimnastik takımının da doktorluğunu yapan Nassar'ın hüküm giymesinin ardından, Jimnastik Federasyonu Başkanı ve Michigan State Üniversitesi'nin rektörü istifa etmişti.

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Üniversite geçen yıl, Nassar'ın taciz ettiği sporculara 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Avukatlara göre, paranın 425 milyon dolarlık kısmı kurbanlara ödenecek ve 75 milyon dolar da gelecekte Nassar ve üniversite aleyhine gündeme getirilebilecek iddialar için bir kenara ayrılacaktı.