ABD'den Taliban açıklaması: Eğer savaşmak isterlerse savaşacağız'

Zalmay Halilzad, ''Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız'' diye konuştu.
Bölge ülkelerinin barış görüşmelerini desteklediğini ifade eden Halilzad, barış görüşmeleri konusunda en kısa zamanda bir gelişme olacağını umduklarını belirtti.
Halilzad, Taliban ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin Afganistan'daki üslerinin kalıcı olduğunu söylemediklerini ve ülkesinin de buna meyilli olmadığını vurguladı.
Öte yandan Halilzad, 4. kez çıktığı barış turunda Hindistan, Çin ve BAE yetkilileriyle görüşmüştü.
BAZI BÖLGELER TALİBAN KONTROLÜNDE
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.
Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.
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